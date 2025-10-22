王傳一考上研究所拖延當兵 沒畢業29歲乖乖入伍

王傳一當年星途順遂考取研究所想閃兵，但事業學業兩頭燒無法順利拿到畢業證書，才在29歲入伍服役。（翻攝自王傳一臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕檢警偵辦以男子陳志明為首「閃兵集團」，21日展開第3波拘提，包括陳柏霖、修杰楷、Energy書偉及棒棒堂小杰等藝人，訊後分別以35萬至50萬元交保，過去也深陷閃兵藝人風暴的王傳一，當年事業正旺，便以攻讀研究所拖延兵役，卻沒順利畢業，只好乖乖當兵。

王傳一受訪表示，當兵讓他演暫時中斷，但慶幸有去當兵，「經過軍伍洗禮變得更man，想法變得更加沉澱，心態更成熟，連帶演技也變得更洗鍊」，服役期間，他還拍了《莒光園地》單元劇，因而奉勸想閃兵藝人「早死早超生」。

檢警偵辦「閃兵集團」，其中陳柏霖（左起）、修杰楷、棒棒堂小杰及Energy書偉等藝人，分別以35萬至50萬元交保。（記者陳奕全攝）

國立交通大學土木工程學系畢業的王傳一，2021年與曾少宗、申東靖、安鈞璨等人合組「可米小子」，因星途順遂考取文化哲學研究所，想作為閃兵途徑，但事業學業兩頭燒，根本沒空寫論文，最後無法順利拿到畢業證書，才在29歲入伍服役。

