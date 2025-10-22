修杰楷砸15萬免役失敗 年收千萬恐蒸發

修杰楷砸錢閃兵只獲替代役體位，後來選擇服役。（記者陸運鋒攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕男星修杰楷涉閃兵震撼演藝圈，警方21日持搜索票前往他住處帶回偵訊，訊後以50萬元交保，「演藝圈模範好爸爸」崩壞，他深陷涉閃兵風暴，廣告、活動年收入被估算至少損失千餘萬。

業界人士估算，修杰楷和賈靜雯結婚後成為廣告、活動熱門代言人，不算戲劇演出，年收入至少千餘萬；知情者私下透露，修杰楷涉閃兵，也恐會影響到目前人在中國拍戲的賈靜雯。

請繼續往下閱讀...

警方調查，修杰楷疑砸15萬元，委託偽造病歷集團，以「高血壓」為由企圖閃避兵役，甚至找人代為複檢，沒想到槍手血壓未達標，最後仍被判定為「替代役」體位，只能照規定服替代役。

修杰楷認錯道歉，對賈靜雯、2女兒感到愧疚。（翻攝自臉書）

修杰楷2016年以33歲年齡入伍擔任替代役，當時賈靜雯懷上第三胎，他依《替代役役男提前退役辦法》第2條申請退伍，經審核後於去年11月29日正式退役。

他所屬經紀公司星藝象發布聲明道歉表示：「此事造成社會大眾疑慮與失望，我們真誠致歉，將全力協助釐清事實，並陪同藝人共同面對。」修杰楷坦承「一時失慮」，對事件造成的不良示範深感抱歉，「身為丈夫和父親，讓妻子、孩子受驚，我非常自責。」

陳柏霖花10萬閃兵昨被拘提到案，是這波藝人最少價碼。（記者陸運鋒攝）

而人在廈門拍戲的賈靜雯則透過經紀公司表示：「事發突然，配合調查釐清事實，是人人應盡的責任。」

檢警偵辦以男子陳志明為首的閃兵集團，昨執行第三波掃蕩，拘提藝人陳柏霖、修杰楷、Energy「書偉」張書偉）、棒棒堂「小杰」廖允杰及李姓、劉姓、袁姓、古姓男子等8人。檢方複訊後，諭令4名藝人35萬元至50萬元交保，其餘4人10萬元至15萬元交保，至於名單內的Energy坤達昨緊急取消國外工作，今晨返國後再由檢警拘提。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法