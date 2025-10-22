閃兵沒比較沒傷害！鄭元暢巔峰入伍「軍裝帥照曝光」 髖關節爆裂仍撐完服役

鄭元暢2012年至2013年期間，曾在海巡署服役。（本報資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕演藝圈「閃兵案」延燒，王大陸爆出砸百萬偽造病歷逃兵役，檢警昨（21日）展開第三波搜索，陳柏霖、修杰楷、Energy「書偉」張書偉與棒棒堂「小杰」廖允杰均遭拘提說明。此時，鄭元暢過往服役往事也被網友挖出，他雖在2005年以《薔薇之戀》爆紅、戲約不斷，仍選擇正面履行兵役，被讚是真正「敢當的男星。」

鄭元暢當年正紅之際入伍，在海巡署服役期間舊傷復發、髖關節骨膜破裂，必須動手術並住院9天，即便身體受創，他仍堅持完成所有任務，術後拄著拐杖復健3個月，從未要求退役或延役。鄭元暢曾在節目中回憶，「當兵那段時間讓我學會責任與團隊，身體的痛都比不上那種榮譽感。」許多網友看到他的故事後激讚「這才是榜樣！」

請繼續往下閱讀...

鄭元暢退役前1個月，首次以軍人身分出席活動。（資料照，最大國際提供）

鄭元暢服役期間不僅完成例行勤務，還曾參與八斗子漁港查緝走私任務，面對媒體詢問只低調表示「正在執行勤務，不方便回答。」2013年7月17日退伍當天，他寫下「這張退伍證明，讓我的生命又完整了一部分。」當前閃兵案再掀討論，鄭元暢這段「巔峰入伍、傷後不退」的故事再被翻出，成為全網口碑對照組。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法