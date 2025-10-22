黃子佼認離婚崩潰求輕判「要付贍養費」 孟耿如近況曝光

〔記者邱奕欽／台北報導〕黃子佼涉嫌購買、持有2259部未成年性影像，一審被判刑後上訴二審，昨（21日）於台北高等法院進行辯論終結。黃子佼當庭哽咽表示「我不懂法律」，強調自己與孟耿如已離婚，並以需負擔贍養費為由懇求法官輕判；然而，孟耿如方面的最新近況也隨之曝光。

黃子佼（右）當庭落淚坦承與孟耿如已離婚，並以必須負擔扶養費為由，請求法官輕判。（本報資料照）

黃子佼在2023年捲入「#MeToo」風暴後，形象崩塌、事業停擺，相關代言、節目全數遭撤，昔日主持天王一夕跌落谷底。然而，黃子佼昨日當庭落淚崩潰，表示已與30名被害人達成和解，他聲稱自己不懂法律，同時坦言已與孟耿如離婚，以必須負擔扶養費為由，請求法官輕判。

如今，黃子佼在法庭上首度鬆口「已離婚」引發輿論關注，記者詢問孟耿如經紀人獲得回應，「和耿如已於日前合約期滿，後續相關問題無法代替回應。」僅確認雙方已結束合作關係，未正面證實兩者離婚，也使得2人婚姻破裂的消息再度掀起波瀾。

事件延燒至今，黃子佼形象重創事業幾乎歸零，孟耿如也難以倖免，演出的新戲遭抵制、副業全數收攤，連品牌合作也陸續終止，她今年3月在發表長文道歉，坦言承受巨大壓力，並宣布無限期關閉所有帳號、不再公開發言，至今仍選擇低調生活，未再回應外界議論。

