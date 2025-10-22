自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

黃子佼認離婚崩潰求輕判「要付贍養費」 孟耿如近況曝光

〔記者邱奕欽／台北報導〕黃子佼涉嫌購買、持有2259部未成年性影像，一審被判刑後上訴二審，昨（21日）於台北高等法院進行辯論終結。黃子佼當庭哽咽表示「我不懂法律」，強調自己與孟耿如已離婚，並以需負擔贍養費為由懇求法官輕判；然而，孟耿如方面的最新近況也隨之曝光。

黃子佼（右）當庭落淚坦承與孟耿如已離婚，並以必須負擔扶養費為由，請求法官輕判。（本報資料照）黃子佼（右）當庭落淚坦承與孟耿如已離婚，並以必須負擔扶養費為由，請求法官輕判。（本報資料照）

黃子佼在2023年捲入「#MeToo」風暴後，形象崩塌、事業停擺，相關代言、節目全數遭撤，昔日主持天王一夕跌落谷底。然而，黃子佼昨日當庭落淚崩潰，表示已與30名被害人達成和解，他聲稱自己不懂法律，同時坦言已與孟耿如離婚，以必須負擔扶養費為由，請求法官輕判。

如今，黃子佼在法庭上首度鬆口「已離婚」引發輿論關注，記者詢問孟耿如經紀人獲得回應，「和耿如已於日前合約期滿，後續相關問題無法代替回應。」僅確認雙方已結束合作關係，未正面證實兩者離婚，也使得2人婚姻破裂的消息再度掀起波瀾。

事件延燒至今，黃子佼形象重創事業幾乎歸零，孟耿如也難以倖免，演出的新戲遭抵制、副業全數收攤，連品牌合作也陸續終止，她今年3月在發表長文道歉，坦言承受巨大壓力，並宣布無限期關閉所有帳號、不再公開發言，至今仍選擇低調生活，未再回應外界議論。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中