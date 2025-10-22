自由電子報
娛樂 最新消息

黃安自認過氣但不裝逼 駁斥台灣戶籍遭取消反嗆「憑什麼」

〔記者邱奕欽／台北報導〕「舔共藝人」黃安長年旅居中國，62歲的他因時常發表親中言論，甚至多次自豪「愛用台灣健保」，引發台灣民眾反感。然而，針對近日傳出「台灣戶籍遭取消」一事，黃安否認並語帶反諷回嗆「憑什麼？」他自嘲早已「過氣」，財富自由後的生活簡單純粹。

黃安否認台灣戶籍被取消。（翻攝自微博）黃安否認台灣戶籍被取消。（翻攝自微博）

黃安今年6月自曝「出家」稱參拜菩薩後有所體悟因此要「好好做人」，他坦言過去造口業太多，30年間歷經2次病危、1次破產、長達20年無法上中國綜藝節目，最終還被台灣人們討厭。如今，黃安表示自己看淡名利，隨緣消舊業「同時也過氣了」，他表示現在對名利無所求，「人這一輩子能爽過、能笑過就值了，別再佔著茅坑不拉屎」，把時間留給真正值得的人與事。

黃安自述現居福州的大別墅中有妻子、保母、書櫃、十幾把名琴與3隻貓，生活「平淡中有真滋味」，更笑稱射手座的自己「我很真實，不裝逼」，姊姊、姊夫也時常赴福州住，閒來無事還會回台灣探望母親與老友。談到戶籍傳言，黃安強調「老衲來去自由」否認被撤銷台灣戶籍，他語帶反諷回擊嗆「當然沒有，憑什麼呀？」對網友提問「貓名是不是寶島、當歸、和平、統一」他也回覆笑說「和平送人了。」

