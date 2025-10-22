余曉怡用AI「讓聲音被看見」 《島影琴深》奪9項繆思大獎震驚國際

余曉怡以《島影琴深》拿下繆思設計9大獎，國際盛讚「文化科技典範」。（福爾摩沙管風琴文化協會提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕國際繆思設計大獎（MUSE Design Awards）於10月16日揭曉最新一屆得主，台灣團隊斬獲超過60項大獎。其中最大亮點，莫過於由福爾摩沙管風琴文化協會製作、藝術家余曉怡策畫演出的《島影琴深：余曉怡管風琴音樂會》，在工業技術研究院等技術支持下，憑藉單一展演的跨域整合實力，一舉勇奪9項大獎，包含4座最高榮譽的「鉑金獎」與5座「金獎」。繆思官方盛讚：「此製作不僅是一場音樂會—它是以智慧科技為驅動的文化創新原型。」

本屆繆斯國際設計競賽共吸引超過一萬三千件投稿，根據主辦單位網站公布資料，台灣共奪得超過60項大獎，展現強勁創意實力。其中，國立故宮博物院以兩項策展作品榮獲4金2銀，共計6項大獎，以精彩策展創意為台灣爭光；《島影琴深》余曉怡管風琴音樂會團隊則榮獲4鉑金5金，一舉奪下9項大獎，成為本屆台灣獲獎數最高的團隊。

余曉怡《島影琴深》結合科技與藝術。（福爾摩沙管風琴文化協會提供）

在超過一萬三千件投稿的繆斯國際設計競賽中，《島影琴深》以古典音樂會之姿，勇奪9項設計大獎，堪稱前所未見。早前《島影琴深》亦榮獲全球音樂大獎（Global Music Awards, GMA）與美國洲際音樂大獎（InterContinental Music Awards, ICMA）共6項音樂類大獎。作品短短一年內共斬獲 15 項國際大獎，分別得到國際音樂界和國際設計界的認可，締造跨界藝術與文化科技融合的國際典範。

余曉怡盼讓世界聽見台灣聲音。（福爾摩沙管風琴文化協會提供）

身兼策展人與演奏家的藝術家余曉怡，負責製作和演奏的核心任務，更是整體創作驅動的靈魂。她以策展的視角整合管風琴音樂、燈光、建築空間，透過高科技助力，將古典音樂會化為被看見、被感受的沉浸式體驗，展現跨域創作的獨特高度。

余曉怡表示：「我花了兩年的時間籌備，對我來說，製作一場音樂會，就像打造一件藝術品，這次能在國際上獲獎對我是一種肯定，代表這份對細節與跨域整合的堅持被看見，也證明古典音樂在數位時代依然擁有引領創新的力量。」 余曉怡堅持藝術的呈現不只是單一面向，而是要能夠讓台灣的藝術跟國際對話、讓經典和創新合奏、讓藝術家和科技藝術共同演繹。余曉怡說：｢我們不只是要讓觀眾體驗到一場高水準的音樂會，我們更是希望把音樂廳轉化成為具有沉浸生活態度的藝術館。我們當然非常的開心得到這麼多國際大獎，而且更開心的是享受音樂會結束之後，滿場觀眾欣賞的愉悅和不斷的掌聲。」

身兼工研院副總暨產科國際所所長、福爾摩沙管風琴文化協會理事長的製作人林昭憲，是推動文化與科技融合的幕後推手。他指出：「AI科技已成為文化創新的關鍵動能，台灣在文化和科技的有機融合正在被世界看見和認可。我們的跨域團隊堅信科技不是要取代藝術家，而是要協助藝術家來共創藝術。台灣擁有許多國際級的人才以及創新的科技，文化科技就是協助台灣藝術家走上世界舞台的秘密武器。」

余曉怡《島影琴深》橫掃國際設計獎。（福爾摩沙管風琴文化協會提供）

接二連三的國際得獎，讓福爾摩沙管風琴文化協會的跨域製作團隊感到非常振奮。林昭憲說：｢10月底於衛武營推出的《島影琴深II：余曉怡管風琴音樂會》，就是以文化科技的原創力，打造具國際巡演潛力的台灣IP，讓世界持續聽見來自台灣的創新聽覺和視覺的藝術體驗。」即將在本週五在高雄舉行的這場音樂會，由福爾摩沙管風琴文化協會，攜手工業技術研究院、璞藝文化藝術、黑川互動媒體藝術、藝高文創團隊、亞德整合行銷聯手合作，在曲目與舞台設計上進階創新概念，導入AI動態影像與光建築生成技術，讓舞台光影隨音樂即時生成，觀眾不僅能「聽見音樂」，更能「看見聲音」。

其中最受矚目的亮點內容是音樂、繪畫與科技的跨域融合，在上半場的台灣原創管風琴獨奏作品蕭泰然《管風琴序曲》中，結合已故國寶級藝術家陳輝東的系列畫作；余曉怡親自改編的《牡丹花》則與世界級畫家陳香吟的畫作相互呼應。兩組作品透過AI的創作對話，讓畫作隨著音樂節奏融合和糾纏，成為本次演出的核心。同時也讓陳輝東和陳香吟兩位父女藝術家隔著音樂和視覺藝術而相念相思。

余曉怡《島影琴深》音樂會視覺海報。（福爾摩沙管風琴文化協會提供）

而下半場從吳米森導演的經典電影配樂《島影琴深》組曲，到徐子晴《靈感台灣》壓軸登場，結合薩克斯風、弦樂與打擊樂的多重編制，以當代語彙詮釋島嶼精神，帶領觀眾聆聽屬於台灣的獨特聲音，也可以隱約尋找到上半場經典名曲的啟發。

這場跨界音樂會也獲得各方支持，包括指導單位文化部與高雄文化局，並獲卡洛塔妮主要贊助，及永信藥品與台灣ESG城市淨零突破協會贊助支持。企業力量與藝術的跨界同行，正讓更多人聽見來自土地的溫度與光。

