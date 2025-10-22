自由電子報
娛樂 最新消息

于朦朧靈魂現況疑曝光！命理師通靈：困在枉死城出不來

〔娛樂中心／綜合報導〕中國男星于朦朧上月11日驚傳墜樓身亡，至今已逾一個月，案件疑點重重，傳言不斷。近來更有匿名爆料指稱，他並非單純意外，而是遭設局虐殺。粉絲自發舉辦法會、發起連署「為于朦朧討公道」，全球已有超過50萬人響應。對此，命理師沈嶸也再度通靈揭示，于朦朧靈魂的最新狀況。

沈嶸曝于朦朧靈魂訊息。（沈嶸提供）沈嶸曝于朦朧靈魂訊息。（沈嶸提供）

沈嶸指出，于朦朧目前尚未被成功超渡，也未進入天界或極樂世界，而是被困在陰間的「枉死城」。通靈訊息顯示，他身上留有強烈的「被迫害死亡能量」，非自然或壽終正寢的離世，屬於「被加工死亡」類型。由於陽壽未盡、冤氣過重，靈魂無法進入正常輪迴，反而滯留在冤魂聚集之地。

她進一步解釋，凡是遭到殺害、重大傷害、意外早逝者，靈魂常因冤屈難平，無法照靈界流程轉生。一般中陰身在陽壽結束後會重新投胎，但若心懷怨恨、執著於世間親人或真相，便會長期困於枉死城、無法出離。

至於于朦朧的靈魂為何仍受困？沈嶸透過靈界得知，主要有兩大原因，一是他內心仍充滿憤怒與不甘。雖然生前為人善良，但因遭無辜迫害而亡，憤恨難消，怨氣極強。沈嶸建議，唯有透過與靈魂對話，勸導他放下痛苦與怨念，才能真正超渡升天。

第二個原因則與「後事處理不當」有關。據通靈訊息顯示，于朦朧的遺體並未被妥善安葬，靈魂仍對肉身的狀態有所掛念。近期網路流傳，他的大體疑被秘密存放在北京啟皓藝術館地下冷凍庫，雖消息尚未獲證實，但與沈嶸通靈內容驚人一致。

沈嶸強調，真相終將水落石出，惡人自有報應。她表示：「部分相關人員已經遭受惡報，像是演唱會被取消、新戲被換角、事業受阻、公司市值大跌，這些都是天道昭彰的證明。」她也呼籲粉絲勿執著仇恨，應以善念祝福于朦朧早日解脫升天。

點圖放大header
點圖放大body
