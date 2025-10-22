（專訪）日本國民女神懷念青澀的自己！吉岡里帆親曝最想體驗「這種」人生

吉岡里帆（右）和水上恒司在《九龍大眾浪漫》有不少臉紅心跳的近距離接觸。（羚邦提供）

〔記者許世穎／專訪〕日本國民女神吉岡里帆在改編自同名漫畫的電影《九龍大眾浪漫》中，與水上恒司共譜曖昧又溫柔的關係。當初拍攝該片時來台灣取景，不僅讓她重新感受到創作與人之間的真切連結，那些宵夜與聊天時光，更讓她至今仍覺得溫暖。

「先前來台灣拍攝，劇組有一半都是台灣的工作人員，大家感情變得很好，還一起去唱卡拉OK、吃水餃、火鍋，吃火鍋時還會一直乾杯。」吉岡笑著回憶，她說，比起正式的拍攝現場，那些輕鬆相處的時刻，才讓人更能打開心房。

吉岡里帆在《九龍大眾浪漫》有段封存的回憶。（羚邦提供）

提到片中出現仿生人設定，談及「如果現實中也有另一個自己」，吉岡露出好奇神情：「我會很想看看如果不是演員，自己會變成什麼樣的人，那應該滿有趣的！」她進一步透露，自己在日本有練習書法，若不是演員，或許會成為一位書法家，「演員這份工作責任重大，私人生活也與工作緊密相連，有時會想體驗一種能真正放假的人生。」

電影裡吉岡一人分飾兩角，當被問到哪一位角色比較像自己，她說：「其中一位比較有人生經驗、成熟一點的角色，讓我能感同身受。」她認為，隨著年齡與經歷的累積，那種對情感的理解與自我調整，也越來越接近自己現階段的心境。

吉岡里帆在《九龍大眾浪漫》分飾兩角。（羚邦提供）

至於和水上恒司有許多近距離、臉紅心跳的互動，被問到是否曾覺得害羞，她笑說兩人一開始比較沒有默契時，確實會客氣、顧慮對方心情，直到某晚在台灣拍攝期間，她與水上及導演三人相約小酌，「那次大家掏心掏肺，把想聊的都說開了。之後默契變得很好，也更能理解對方的情緒。」

談到電影中「將懷念封存心底」的主題，吉岡感性地說：「現在身為公眾人物，比起真實個性，我會更努力表現出能讓大家開心的一面。剛出道時的自己其實很緊張、怕生、說話小心翼翼，現在的我已經習慣了那份責任，但有時也會懷念當時那種青澀與不安。」更補充：「那的確是我最懷念的時候吧。」

吉岡里帆在《九龍大眾浪漫》飾演平凡上班族。（羚邦提供）

片中有擲筊橋段，吉岡笑說自己當時也有試著認真問問題，「我問神明『現在生活中的這件事是最重要的嗎？』『工作上的想法是對的嗎？』結果一次就擲出聖杯！」她也試著抽籤，結果籤上寫著「現在做的事情都沒有錯，只要照著現在的路繼續走下去就好」，讓她直呼：「神明的話非常正面，也讓我感到被鼓勵。」

若能選擇生活在片中的架空世界，吉岡說自己想當個「和現在完全相反的人」：「像嶋田久作飾演的『老周』，他很chill、很自在，那樣的角色讓世界更奇幻、有趣。最有意思的是，只要一走出去，就能立刻湊成一桌麻將。」她笑著說，或許那樣的輕鬆人生，正是自己偶爾嚮往的模樣。

日本國民女神吉岡里帆主演新片《九龍大眾浪漫》 獲選高雄電影節開幕片之一，先前再度訪台。（高雄電影節提供）

電影《九龍大眾浪漫》改編自眉月啍的同名人氣漫畫，背景設定在龍蛇混雜的九龍城寨裡，吉岡里帆飾演的鯨井令子是城寨裡一個平凡上班族，對水上恒司飾演的前輩工藤發有相當好感，但兩人經常一起工作、用餐，距離似乎永遠無法拉近，尤其工藤的眼神中總是有一股說不出的哀愁。

某一天，鯨井發現工藤有一張與戀人親密合照的相片，影中人竟與自己長得一模一樣！她更赫然發現她過往的記憶近乎一片空白。失落的記憶、另一個「自己」的真相，以及隱藏在九龍街道陰影下的巨大謎團，當過去的記憶與現今的事實相互交錯時，一切的秘密也即將揭曉。《九龍大眾浪漫》已在台上映。

