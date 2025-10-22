自由電子報
娛樂 最新消息

SM推8人新女團 安七炫「金句加持」練出完美刀群舞

Hearts2Hearts由8名成員組成。（SM Entertainment提供）Hearts2Hearts由8名成員組成。（SM Entertainment提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕SM娛樂時隔5年，正式推出韓國新人女團Hearts2Hearts，首張迷你專輯《FOCUS》已在台數位發行，8名成員整齊劃一的刀群舞，以及表演風格獲得熱烈迴響。

對於出道後受到的許多關注，成員CARMEN表示每天都感到幸福，非常感謝大家的喜歡。JIWOO則說出道曲〈The Chase〉是宣告團體的開始並提升大眾的好奇心，透過《STYLE》一曲向大眾邁出了一步。

Hearts2Hearts推出首張迷你專輯《FOCUS》。（SM Entertainment提供）Hearts2Hearts推出首張迷你專輯《FOCUS》。（SM Entertainment提供）

該團刀群舞吸睛的秘訣，成員們透露全因大前輩安七炫的一句話，YE-ON和JIWOO表示「安七炫理事在SMTOWN LIVE演唱會時曾說『在舞台上表演契合度很重要，只要成員們間遵守著約定就可以』，這句話感覺蘊含著許多含意」表達了對前輩的尊敬之情。

除了虛心聽取前輩的建言，成員們表示每天都要練習4到5小時，異口同聲地說道在練舞過程中能自然地達到瘦身的程度，同時建立自信。

Hearts2Hearts跨海捎來問候。（SM Entertainment提供）Hearts2Hearts跨海捎來問候。（SM Entertainment提供）

主打歌《FOCUS》是首以復古鋼琴旋律為特色的House風格歌曲，令人著迷的旋律和有個性的聲線相搭配，展現全新的音樂魅力。

歌詞以感性的詞語表現了全神貫注於對方的瞬間，蘊含著所有人都會把焦點集中在Hearts2Hearts身上的意義；表演部分則由近來在全球掀起熱潮的動畫電影《Kpop 獵魔女團》OST《Golden》的編舞家Nain擔任指導，展現Hearts2Hearts幹練又有個性的魅力面貌。

Hearts2Hearts此次特別錄製問候影片，各別以中文問好，可愛的語氣使人不禁會心一笑；IAN代表發言表示最想吃牛肉麵，相信成員也是相同想法，YUHA則甜喊「我愛你」希望粉絲多多期待新專輯。

