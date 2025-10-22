日本現象級神片《國寶》狂飆160億！千萬人朝聖讚「藝術之最」

《國寶》聚焦歌舞伎演員一生的故事。（傳影提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本現象級電影《國寶》描繪歌舞伎演員將一生奉獻給藝術的壯闊史詩，在日本上映以來，票房突破160億日幣（約台幣32億元），觀影人次破千萬，氣勢直逼日本真人電影票房冠軍寶座。

《國寶》前天在台試片，不少觀眾紛紛大讚演出、攝影、音樂、場景與美術都很出色、「好幾次被美到屏住呼吸」、「代表日本角逐明年奧斯卡最佳國際電影當之無愧」。

導演李相日宣布將於10月23日上映當天首度訪台，親自出席映後，與台灣觀眾面對面交流；而導演場消息一公布隨即爆發話題，開賣後僅1分鐘即全數秒殺，可見台灣影迷對《國寶》的高度期待。

吉澤亮（左二）、橫濱流星（左三）主演《國寶》。（傳影提供）

《國寶》集結吉澤亮、橫濱流星、渡邊謙、高畑充希、寺島忍等豪華陣容，攜手《夏日大作戰》編劇奧寺佐渡子及頂尖製作團隊，共同打造年度撼動人心的史詩級鉅作。

電影以多重視角捕捉舞台張力，深度刻畫人性在榮耀與孤獨間的掙扎，尤其吉澤亮與橫濱流星更以細膩又充滿張力的演出驚豔觀眾，在日本上映後佳評如潮。

《國寶》正式版海報。（傳影提供）

為回饋影迷支持，發行商傳影互動宣布《國寶》首週上映將限量贈送「正式版原文特典海報」，獨家工藝極具收藏價值，數量有限、送完為止。《國寶》於10月23日全台上映。

