大S離世外甥女認「很不真實」曝姨媽生前叮嚀這件事

「Lily」許韶恩在眾人的關注下成長， 對於網友激進的言論都是一笑置之。（《Bella儂儂》提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕「小S」徐熙娣的二女兒「Lily」許韶恩五官精緻、氣質甜美，雖然從小在鎂光燈與外界關注下成長，但她對於未來的規劃卻相當有主見，「我比較想要學習與商業或經濟相關的領域」。

Lily擔任《Bella儂儂》10月號雜誌版封面人物，她分享演藝圈是個充滿夢想跟希望的地方，從小看著媽媽身在其中，「讓我也對這一切充滿好奇」，這2年她陸續獲得不少拍攝或出席活動的機會，多了不少有趣的體驗，「但我一直以來都對研發新產品或投資領域感到興趣，因此大學也想朝這方面去鑽研試試看」。

談起家人，Lily感謝爸媽從小就告訴她們「想做什麼就去做」，所以她學芭蕾、練吉他也嘗試畫畫，尤其是畫畫對她來說更是一個宣洩情感的出口，今年6月她舉辦了一場名為「Prey of Prey」的畫展，她說：「我喜歡把日常碰到的情緒跟故事用畫的方式記錄下來，累積了一些作品後，因為今年就要滿18歲，希望自己能在成年前完成一個小目標，就跟媽媽說想辦一個畫展，爸媽聽了很開心也大力支持，但也因為他們的高度期待，讓我不得不認真看待，最後終於在時間內完成了這次的畫展。」

「Prey of Prey」以成熟且極具個人風格的筆觸加上「凝視與被凝視」的反思，得到外界不少讚賞，其中爸爸的一個暖心舉動更讓Lily感動不已，她說：「這次個展中有一幅名為『Star Girl 』的畫作，其實是我花了很多時間心力完成的自畫像，爸爸知道以後就說不管怎樣都要把它買下，希望能把最寶貴也充滿意義的作品留在家裡。」

對於星二代身分受外界關注，Lily打趣說：「現在走在路上偶爾會被認出來，所以如果懶得化妝或打扮，我可能會乾脆就待在家不出門說。」之後則說：「媽媽從小就跟我們說不用在意別人的評論，所以就算看到負面評論，也只是跟姊姊分享，大家笑一笑就過了，如果是對我有幫助的建議，我會改進，但有些太主觀或激進的言論，我也不會放在心上。」

Lily 2月遭逢姨媽「大S」徐熙媛病逝，讓她更體悟人要「活在當下」，她說：「到現在這一切對我來說還是很不真實，姨媽是我見過最溫柔也最勇敢的人，每次跟她相處，我都覺得怎麼會有這麼完美的人？以前姨媽總是跟我說要 『live in the moment』，但是真的發生了，我才真的更能體會要活在當下、珍惜自己所愛。」

面對摯愛的親人驟然離世，也讓仍相守的家人關係更為緊密，Lily說：「以前妹妹有事總會悶在心裡，加上姊姊又在國外念書，大家沒有辦法隨時想見就見，但我們都慢慢的意識到時間的珍貴，所以現在只要有空就會跟姊姊通電話、跟妹妹待在一起，如果發生什麼事，也會立刻想跟家人分享。」

