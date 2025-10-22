自由電子報
娛樂 最新消息

不靠婚姻也能成家！《冒牌媽咪》「合約育女」火花不斷

波瑠（左）、川榮李奈合作新劇《冒牌媽咪》。（friDay影音提供）波瑠（左）、川榮李奈合作新劇《冒牌媽咪》。（friDay影音提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕秋季檔日劇《冒牌媽咪》由波瑠、川榮李奈飾演兩位簽訂「合約」共同扶養一名女孩的「契約媽媽」，劇中兩人個性截然不同，一位是高學歷、講究原則的職場女性，一位是直率又接地氣的單親媽媽，卻在育兒過程中逐漸找到彼此的位置。

波瑠（後）和劇中女兒池村碧彩。（翻攝自X）波瑠（後）和劇中女兒池村碧彩。（翻攝自X）

《冒牌媽咪》描繪不依靠婚姻也能組成家庭的可能性；波瑠透露，飾演的薰是東大畢業卻在轉職中遇上挫折的職場菁英，讓她一度壓力山大，「我本身完全不是那種聰明幹練的類型，反而常常懷疑自己。」但她認同角色的堅持與脆弱，「我自己還沒選擇是否成為母親，對人生方向感到迷惘的瞬間，和薰是相近的。」

川榮則坦言，角色與自身幾乎重疊，「孩子的年紀跟我兒子一樣是幼稚園年長班，不需要特別準備就能自然進入狀況。」她表示，茉海恵努力兼顧育兒與工作、面對突發狀況與職場壓力的情境，與許多職業媽媽相同，也讓她強烈感受到角色台詞的真實力量，「像是『就算是假媽媽契約也沒關係』這句話，就讓我很有感。」

川榮李奈（左起）、池村碧彩、波瑠在戲中共組家庭。（翻攝自X）川榮李奈（左起）、池村碧彩、波瑠在戲中共組家庭。（翻攝自X）

由童星池村碧彩飾演女兒「彩羽」表現也令人驚艷。波瑠稱讚她「才9歲就知道在鏡頭前控制情緒與表情，她明明會想打哈欠，卻會忍著不讓大人看到，真的很專業。」

川榮則笑說：「她跟我說，和我講話像在跟朋友聊天，可能是因為我講話太像小孩，這點我也想慢慢調整，學會當個更可靠的大人。」3人互動讓現場氣氛自然融洽，也讓這段沒有血緣的親子默契在鏡頭前真實流露。《冒牌媽咪》每週六於friDay影音同步跟播。

