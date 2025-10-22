日本國民餅乾出道了！《愉快動物餅》萌炸銀幕吸金7億

愉快動物餅的成員們遇上危機，小天馬更遭到俘虜。（馬棋朵提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本國民點心「愉快動物餅」進軍大銀幕，變身偶像天團 ！電影《愉快動物餅 大電影》在日本上映後票房吸金超過7億日圓（台幣約1.4億元），人氣居高不下。

電影邀來星達拓男團「Travis Japan」松田元太化身隊長「大獅」領軍最夯偶像團體「愉快動物餅」，《玻璃之心》新生代演員高石明里獻聲「小天馬」，台灣確定推出中日文配音版，邀請大家感受最萌動物天團的魅力！

請繼續往下閱讀...

日本國民點心愉快動物餅有47年歷史，每片餅乾都有不同動物形狀與英文。（馬棋朵提供）

「愉快動物餅」是由日本食品品牌GINBIS所推出的國民餅乾，每塊餅乾都以不同的動物作為造型，上方印有動物的英文，好吃又富教育性質；1978年開賣至今已有47年歷史，在全球逾20個國家與地區都有販售，是許多人心目中難忘的兒時回憶。

醞釀5年的電影《愉快動物餅 大電影》以零食與人類和睦共存的「甜品王國」作為故事背景，誕生享譽全球的超人氣偶像團體「愉快動物餅」，但松田元太配音的隊長大獅與高石明里配音的新成員小天馬的關係卻有些緊張。

小天馬擁有美妙歌聲且能在空中飛舞，令大獅倍感威脅，然而剛結束巡演回到甜品王國的「愉快動物餅」們，卻遇上了「棉花糖大軍」，小天馬遭俘虜，大獅該如何率領愉快動物餅度過危機呢？解答都在電影中。

Travis Japan演唱電影主題曲。（馬棋朵提供）

松田元太替隊長大獅配音，表示：「大獅雖勇敢，但某些地方又有點幼稚，不過他會因為夥伴們的存在以及環境、新的相遇等等有所成長，會漸漸地變得更堅強且勇敢。」

這回他所屬的「Travis Japan」獻唱了主題曲《Would You Like One?》，松田表示：「歌曲開頭有一句我的歌詞是『我要開吃囉』，整首歌有很多字句和電影有所連結，和整部作品非常搭。歌曲類型對Travis Japan來說也是新鮮的挑戰，我們邊唱也想說，如果能和『愉快動物餅』成員一起跳應該會超開心的吧。」

《愉快動物餅大電影》中文海報。（馬棋朵提供）

《愉快動物餅 大電影》台灣定檔11月7日與觀眾見面，中日文配音版同步上映。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法