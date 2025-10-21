下咒如點餐輕鬆？ 印尼巫師竟冷問：「要重病、殘廢還是致死？」

《大婢咒》片的中邪戲相當挑戰演員身心極限。（威視提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由《鬼搖靈》賣座團隊傾力打造的印尼恐怖話題的年度懼作《大婢咒》，靈感來自《古蘭經》中「地獄之書」（Sijjin）與「天堂之書」（Illiyyin），將善惡對立延伸為一場血腥的詛咒復仇。劇組更為了真實性，實地深入印尼靈媒村進行田野調查，親眼直擊巫師「下咒」過程，竟宛如「點餐」般輕鬆，讓人嘖嘖稱奇。

據劇組透露，村內巫師行徑令人毛骨悚然，他們接受民眾各式「委託」，過程宛如「點餐」。主演尤尼塔西爾加透露：「巫師會直接問：『想要什麼效果？重病、殘廢還是死亡？』只要願意付出代價，他們相信任何怨念都能成真。」

恐怖片《大婢咒》以真實巫術與靈媒信仰為題材，揭開駭人習俗。（威視提供）

該片在印尼上映首週即榮登新片冠軍，票房狂賣破億。除了真實恐怖的田調，片中多場施展降頭術的戲份，包括使用的咒語、現場陳設皆取材自真實儀式，雖已調整讀音以降低危險，但仍具相當威力，讓觀眾看了也覺得毛骨悚然。《大婢咒》將於10月23日（本週四）在台上映。

