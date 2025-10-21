修杰楷爆閃兵後首發聲！認錯道歉：對賈靜雯、女兒感到愧疚

修杰楷認錯道歉，對賈靜雯、女兒感到愧疚。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕修杰楷驚傳涉入「閃兵案」，震撼演藝圈，據了解，警方持搜索票前往他住處時，屋內僅有他與兩名年幼女兒咘咘、Bo妞。為免孩子受驚，警方先請他聯絡保母照看，隨後才將他帶回偵訊。

據警方調查，修杰楷疑花費15萬元，委託偽造病歷集團，以「高血壓」為由企圖閃避兵役，甚至找人代為複檢；沒想到槍手血壓未達標，最後仍被判定為「替代役」體位，只能照規定服替代役。

修杰楷2016年以33歲年齡入伍擔任替代役，當時賈靜雯懷上第三胎，他依《替代役役男提前退役辦法》第2條申請退伍，經審核後於去年11月29日正式退役。

消息曝光後，人在廈門拍戲的賈靜雯透過經紀公司表示：「事發突然，配合調查釐清事實，是人人應盡的責任。」

所屬經紀公司星藝象稍早發布聲明道歉，表示：「此事造成社會大眾疑慮與失望，我們真誠致歉，將全力協助釐清事實，並陪同藝人共同面對。」修杰楷坦承「一時失慮」，對事件造成的不良示範深感抱歉，「身為丈夫和父親，讓妻子、孩子受驚，我非常自責」。他強調兵役制度是國民義務，會誠實面對司法調查，「懇請媒體朋友給予空間，讓司法程序順利進行」。

【星藝象經紀公司聲明】

針對星藝象所屬藝人修杰楷涉入逃避兵役一事，此事造成社會大眾疑慮與失望，我們真誠致歉。

身為經紀公司，我們會盡力協助釐清事實、提供正確資訊，也會在後續過程中陪同藝人一同面對。

感謝各界關心，再次向所有受到影響的單位與支持者致上最深的歉意。

【藝人修杰楷聲明如下】

關於檢方的一切調查，我全力配合，針對過去一時失慮，我深感抱歉，後續會虛心接受司法機關的審查。身為丈夫和父親，讓妻子、孩子受到驚嚇、擔心，我感到十分自責。

我深知身為公眾人物，言行舉止皆受社會關注，因為事件造成不良示範，非常抱歉。兵役制度是國民義務，應以誠信面對，共同維護制度的公平與正義。

感謝社會各界的關心，懇請媒體朋友給予空間，讓司法程序順利進行，最後再次向所有受到影響的單位與支持者，致上最深的歉意。

