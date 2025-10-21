波特王曬軍裝照 一句話酸爆閃兵藝人：變相賺了360萬

百萬網紅波特王（Potter King）曬出當年身穿軍裝的服役照幽默喊出「這是價值360萬的照片」酸爆閃兵藝人。（圖擷取自臉書、Threads；本報合成）

〔娛樂頻道／綜合報導〕演藝圈爆發「閃兵風暴」，一連串男星、網紅的服役履歷被重新翻出檢視，近日多名藝人遭爆以高額代辦費、偽造病歷逃避兵役，引發社會譁然。百萬網紅波特王今（21）日也加入討論行列，曬出當年身穿軍裝的服役照，幽默喊出「這是價值360萬的照片」，一句話酸爆閃兵藝人。

波特王在Threads發文表示，「看了王大陸花360萬閃兵不成被抓，以及其他藝人也閃兵被抓的新聞，才突然發現，原來當年除了拿到退伍令之外，也變相賺了360萬，只是我那時候沒發現而已。」並附上自己服役時期的全套軍裝照，寫下「價值360萬的照片」，語氣看似輕鬆卻句句帶刺。

貼文曝光後，網友紛紛留言表示，「這正面思考太讚了」、「原來當兵這麼值錢哈哈哈」、「前輩只花十萬...連逃兵都通膨」、「閃兵真的不行，不管他是多帥的藝人，我都瞧不起」、「忽然發現當兵省好多錢喔」。

