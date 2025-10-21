自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

苦苓神模仿黃國昌 提出「老昌四問」咆哮狠酸6字

作家苦苓（21）上三立政論節目《新台灣加油》，揭開民眾黨主席黃國昌相關爭議5斷點。（翻攝自YouTube）作家苦苓（21）上三立政論節目《新台灣加油》，揭開民眾黨主席黃國昌相關爭議5斷點。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／台北報導〕作家苦苓（21）上三立政論節目《新台灣加油》，揭開民眾黨主席黃國昌相關爭議5斷點，他指出黃國昌還未能從狗仔案脫身，又接連爆出央廣案、民報案，至今仍未向社會大眾說清楚。苦苓也模仿黃國昌咆哮語氣狠酸：「黃國昌你厲害」。

苦苓認為黃國昌很聰明，截至目前他的幾個斷點從養狗仔案到凱斯國際代表人李麗娟為止；央廣案到吳姓工程師為止；收錢弊案到黃國昌助理鄭凱燁為止；民報案到揭弊協會創辦人張晉源為止；凱斯國際案到黃國昌的小姨子為止。苦苓直言，黃國昌現在搞得都沒有自己的事，這些人也不會反咬黃國昌一口，更自問自答：「這些人你確定他們會咬他（黃國昌）嗎？不會的！他們這麼效忠他，怎麼會咬他呢」。

苦苓在政論節目上提出「老昌四問」。（翻攝自YouTube）苦苓在政論節目上提出「老昌四問」。（翻攝自YouTube）

接著苦苓表示如果自己是黃國昌，就會提出「老昌四問」：媒體工作犯法嗎？凱斯國際是媒體，是不是不起訴？媒體去跟監本來就是對的，立委揭弊犯法嗎？就算曾經有失敗，但也有人揭弊成功。另外，索取資料犯法嗎？有人送錢犯法嗎？所以結論就是「沒事」。

最後苦苓神來一筆開始模仿黃國昌語氣：「我覺得黃國昌，你厲害。」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中