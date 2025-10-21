苦苓神模仿黃國昌 提出「老昌四問」咆哮狠酸6字

作家苦苓（21）上三立政論節目《新台灣加油》，揭開民眾黨主席黃國昌相關爭議5斷點。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／台北報導〕作家苦苓（21）上三立政論節目《新台灣加油》，揭開民眾黨主席黃國昌相關爭議5斷點，他指出黃國昌還未能從狗仔案脫身，又接連爆出央廣案、民報案，至今仍未向社會大眾說清楚。苦苓也模仿黃國昌咆哮語氣狠酸：「黃國昌你厲害」。

苦苓認為黃國昌很聰明，截至目前他的幾個斷點從養狗仔案到凱斯國際代表人李麗娟為止；央廣案到吳姓工程師為止；收錢弊案到黃國昌助理鄭凱燁為止；民報案到揭弊協會創辦人張晉源為止；凱斯國際案到黃國昌的小姨子為止。苦苓直言，黃國昌現在搞得都沒有自己的事，這些人也不會反咬黃國昌一口，更自問自答：「這些人你確定他們會咬他（黃國昌）嗎？不會的！他們這麼效忠他，怎麼會咬他呢」。

苦苓在政論節目上提出「老昌四問」。（翻攝自YouTube）

接著苦苓表示如果自己是黃國昌，就會提出「老昌四問」：媒體工作犯法嗎？凱斯國際是媒體，是不是不起訴？媒體去跟監本來就是對的，立委揭弊犯法嗎？就算曾經有失敗，但也有人揭弊成功。另外，索取資料犯法嗎？有人送錢犯法嗎？所以結論就是「沒事」。

最後苦苓神來一筆開始模仿黃國昌語氣：「我覺得黃國昌，你厲害。」

