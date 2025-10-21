結婚紀念日拿家暴開玩笑？ 「安娜公主」慘遭炎上

好萊塢女星克莉絲汀貝爾（右）日前發布她與喜劇演員丈夫戴克斯薛普結婚12週年紀念遭炎上。（法新社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕曾為迪士尼動畫《冰雪奇緣》當中「安娜公主」一角配音的好萊塢女星克莉絲汀貝爾（Kristen Bell）日前在IG發布她與喜劇演員丈夫戴克斯薛普（Dax Shepard）結婚12週年紀念的貼文，沒想到因為內容不當，大量網友留言洗版，意外慘遭炎上。

克莉絲汀（左）坐在床上緊緊擁抱著戴克斯，畫面看起來很溫馨。（翻攝自IG）

克莉絲汀上週開心在IG發布一張她與戴克斯緊緊擁抱的照片，並寫下：「祝那位曾對我說過『我絕不會殺妳。很多男人在某個時刻會殺了自己的妻子。即使我有非常強烈的動機去殺妳，我也絕對不會。』這句話的男人結婚12週年快樂」。畫面中，克莉絲汀坐在床上緊緊擁抱著戴克斯，畫面看起來很溫馨，不過她的一番話卻讓人很不舒服。

多數網友認為克莉絲汀（右）不應該拿家暴開玩笑。（路透）

大批網友認為10月是美國的「家暴防治月」，克莉絲汀的發文拿家暴來開玩笑，不僅觸及敏感話題，而且非常冷血。網友紛紛瘋狂留言洗版，許多人都強調：「這個玩笑令人感到悲傷又粗魯，數以千計的女性就是死在最信任的男人手裡」、「這種玩笑根本不應該存在於公共平台」、「這是真實存在的悲劇，每天都有人受害，妳的貼文很可能會造成受害者的二度創傷」、「將配偶間的暴力行為當甜蜜玩笑，好笑嗎？」

45歲的克莉絲汀與戴克斯於2013年10月結婚，育有2女，夫妻兩人經常在媒體前展現自己的幽默詼諧，卻沒料到，紀念結婚12週年的發文意外翻車，成為眾之矢的。

★《自由時報》關心您：遠離家庭暴力，可通報全國保護專線113。

