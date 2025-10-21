自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 歐美

結婚紀念日拿家暴開玩笑？ 「安娜公主」慘遭炎上

好萊塢女星克莉絲汀貝爾（右）日前發布她與喜劇演員丈夫戴克斯薛普結婚12週年紀念遭炎上。（法新社）好萊塢女星克莉絲汀貝爾（右）日前發布她與喜劇演員丈夫戴克斯薛普結婚12週年紀念遭炎上。（法新社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕曾為迪士尼動畫《冰雪奇緣》當中「安娜公主」一角配音的好萊塢女星克莉絲汀貝爾（Kristen Bell）日前在IG發布她與喜劇演員丈夫戴克斯薛普（Dax Shepard）結婚12週年紀念的貼文，沒想到因為內容不當，大量網友留言洗版，意外慘遭炎上。

克莉絲汀（左）坐在床上緊緊擁抱著戴克斯，畫面看起來很溫馨。（翻攝自IG）克莉絲汀（左）坐在床上緊緊擁抱著戴克斯，畫面看起來很溫馨。（翻攝自IG）

克莉絲汀上週開心在IG發布一張她與戴克斯緊緊擁抱的照片，並寫下：「祝那位曾對我說過『我絕不會殺妳。很多男人在某個時刻會殺了自己的妻子。即使我有非常強烈的動機去殺妳，我也絕對不會。』這句話的男人結婚12週年快樂」。畫面中，克莉絲汀坐在床上緊緊擁抱著戴克斯，畫面看起來很溫馨，不過她的一番話卻讓人很不舒服。

多數網友認為克莉絲汀（右）不應該拿家暴開玩笑。（路透）多數網友認為克莉絲汀（右）不應該拿家暴開玩笑。（路透）

大批網友認為10月是美國的「家暴防治月」，克莉絲汀的發文拿家暴來開玩笑，不僅觸及敏感話題，而且非常冷血。網友紛紛瘋狂留言洗版，許多人都強調：「這個玩笑令人感到悲傷又粗魯，數以千計的女性就是死在最信任的男人手裡」、「這種玩笑根本不應該存在於公共平台」、「這是真實存在的悲劇，每天都有人受害，妳的貼文很可能會造成受害者的二度創傷」、「將配偶間的暴力行為當甜蜜玩笑，好笑嗎？」

45歲的克莉絲汀與戴克斯於2013年10月結婚，育有2女，夫妻兩人經常在媒體前展現自己的幽默詼諧，卻沒料到，紀念結婚12週年的發文意外翻車，成為眾之矢的。

★《自由時報》關心您：遠離家庭暴力，可通報全國保護專線113。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中