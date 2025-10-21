自由電子報
娛樂 最新消息

楊丞琳現蹤了！鬆口「治癒過程」現場禁拍照錄音

楊丞琳舉辦新專輯《有且》音樂分享會。（索尼音樂提供）楊丞琳舉辦新專輯《有且》音樂分享會。（索尼音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕楊丞琳今天舉辦新專輯《有且》音樂分享會，以「私密聆聽」為概念，她特別提到這次活動全程禁止拍照錄音的決定：「我其實是個很能接受大家拍照、錄影的人，但這次希望大家能體驗那種『只屬於當下』的沉浸感。」也坦言這張專輯的核心在於「接納」，「這幾年我越來越明白，生活中很多事我們無法改變，只能學會放下、釋懷、追求讓自己舒服的方式。」

這張專輯是她出道25年來最慢的一次籌備。每一個環節她都親自參與，也給了自己空前的耐心，「這對我來說是挑戰，也是學習怎麼『慢下來』。」她親自挑選播放的歌曲，提到《坐上慢車吹自由的風》是整張專輯最早錄製的作品，也是她「自我療癒的起點」。「那段時間我的心理狀態並不好，對自己的聲音有些否定。製作人許哲珮很敏銳，她讓我願意重新相信自己的聲音，也讓我在錄音的過程中被治癒。」

楊丞琳舉辦新專輯《有且》音樂分享會。（索尼音樂提供）楊丞琳舉辦新專輯《有且》音樂分享會。（索尼音樂提供）

《我的正確打開方式》則以幽默語氣回應外界對她的不夠瞭解，是專輯中讓她最有共鳴的一首歌，「那首歌真的在講我這個人。很多時候，別人想瞭解你，但方式可能不對。其實我們每個人都希望被瞭解，只是需要被正確地打開。」

活動現場不僅首播了全新唱跳單曲《Yes, but？》MV，楊丞琳也宣布即將啟動全新巡演「房間裡的大象」，「很多人好奇，為什麽巡演不跟專輯同名。其實，這個『房間』，就是演唱會現場。那是我和觀眾共同的空間。」

楊丞琳舉辦新專輯《有且》音樂分享會。（索尼音樂提供）楊丞琳舉辦新專輯《有且》音樂分享會。（索尼音樂提供）

當被問到希望這場演唱會帶給大家什麼樣的感受時，她回答：「我希望有療癒，也有共鳴，還有對話。那是一種誠實面對的過程。但肯定也有熱鬧、炸場的環節。」

