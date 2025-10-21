自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

「阿公真男人」邰智源不閃兵 一日教召行軍7公里

男星邰智源（左）日前在金鐘獎擔任頒獎人，模仿立委王世堅逗得安心亞哈哈大笑。（三立提供）男星邰智源（左）日前在金鐘獎擔任頒獎人，模仿立委王世堅逗得安心亞哈哈大笑。（三立提供）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕陳柏霖、修杰楷、Energy書偉、Energy坤達、棒棒堂小杰等男星今（21）遭檢警拘提，現陳柏霖、修杰楷、書偉以50萬元交保；棒棒堂小杰以35萬元交保，也讓「藝人閃兵」成為輿論焦點。反觀日前在第60屆金鐘獎上模仿立委王世堅又衝上熱門話題的邰智源，過去經常在節目上聊當兵時的經驗和趣事，兩年前邰智源58歲時，在YouTube節目《木曜4超玩》錄「一日教召」時，還紮紮實實的挑戰了行軍7公里，雖然邰智源大呼：不容易，最後仍完成挑戰。

邰智源開箱國軍野炊營，平日熱愛美食的他，讚聲連連。（翻攝自YouTube）邰智源開箱國軍野炊營，平日熱愛美食的他，讚聲連連。（翻攝自YouTube）

當時邰智源挑戰一日後備軍人教育召集教育訓練時，挑戰行軍7公里，他與泱泱從報到、部隊編成開始，體驗抱到安檢及防疫嚴格把關，接著進入戰傷急救、7公里戰術行軍、狀況處置。邰智源更開箱國軍野炊營，平日熱愛美食的他，讚聲連連表示：便當太美味了，我吃了兩個鐵盒便當。被當時合作夥伴臭：邰哥你中午才吃2個便當，現在才沒過幾小時又要再吃1個，你就是飯桶耶。

玩笑歸玩笑，邰智源當時完成7公里行軍的時候就有不少網友佩服他是真男人，指：「阿公真的是我們的模範」。

邰智源58歲時曾在《木曜4超玩》體驗一日教召，挑戰行軍7公里。（翻攝自YouTube）邰智源58歲時曾在《木曜4超玩》體驗一日教召，挑戰行軍7公里。（翻攝自YouTube）

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中