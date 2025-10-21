「阿公真男人」邰智源不閃兵 一日教召行軍7公里

男星邰智源（左）日前在金鐘獎擔任頒獎人，模仿立委王世堅逗得安心亞哈哈大笑。（三立提供）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕陳柏霖、修杰楷、Energy書偉、Energy坤達、棒棒堂小杰等男星今（21）遭檢警拘提，現陳柏霖、修杰楷、書偉以50萬元交保；棒棒堂小杰以35萬元交保，也讓「藝人閃兵」成為輿論焦點。反觀日前在第60屆金鐘獎上模仿立委王世堅又衝上熱門話題的邰智源，過去經常在節目上聊當兵時的經驗和趣事，兩年前邰智源58歲時，在YouTube節目《木曜4超玩》錄「一日教召」時，還紮紮實實的挑戰了行軍7公里，雖然邰智源大呼：不容易，最後仍完成挑戰。

邰智源開箱國軍野炊營，平日熱愛美食的他，讚聲連連。（翻攝自YouTube）

當時邰智源挑戰一日後備軍人教育召集教育訓練時，挑戰行軍7公里，他與泱泱從報到、部隊編成開始，體驗抱到安檢及防疫嚴格把關，接著進入戰傷急救、7公里戰術行軍、狀況處置。邰智源更開箱國軍野炊營，平日熱愛美食的他，讚聲連連表示：便當太美味了，我吃了兩個鐵盒便當。被當時合作夥伴臭：邰哥你中午才吃2個便當，現在才沒過幾小時又要再吃1個，你就是飯桶耶。

請繼續往下閱讀...

玩笑歸玩笑，邰智源當時完成7公里行軍的時候就有不少網友佩服他是真男人，指：「阿公真的是我們的模範」。

邰智源58歲時曾在《木曜4超玩》體驗一日教召，挑戰行軍7公里。（翻攝自YouTube）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法