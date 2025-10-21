羅志祥遭詐騙五萬元！車手曝光竟是15年前沒聯絡的「他」

〔記者張釔泠／台北報導〕羅志祥推出台語歌《做伙》，邀請實力派導演兼演員馬志翔與人氣男團FEniX成員陳峻廷共同出演MV，三人攜手詮釋社會辛勞階層的故事，唱出城市中最真實的孤單與溫度，羅志祥表示：「這首歌不是在唱英雄，而是在唱我們身邊的人那些每天都在努力、卻沒人看見的人。」

羅志祥、馬志翔「祥翔聯手」15年後再合作。（華納提供）

《做伙》歌詞開頭「夢愈來愈遠，錢愈來愈少」，道出許多打工族與基層勞工的生活縮影，有人清晨趕車、有人深夜趕工，夢想離自己愈來愈遠，連一句「你過得好嗎？」都成了奢侈。MV由擅於刻畫人性的新銳導演鄔鶴宏執導，整體以城市灰調呈現出「社會邊緣」的現實樣貌。

FEniX成員陳峻廷飾演刑警。（華納提供）

羅志祥在片中飾演一位在廢棄車廠打工的男人，因被騙走五萬元，每天報案卻無人理會。FEniX成員陳峻廷飾演外表冷漠、內心善良的刑警，會偷偷塞錢給羅志祥，讓他能寄錢回家、讓媽媽安心；而馬志翔則特別出演詐騙車手，一個被命運推著走、終究逃不出困境的小人物。三人的角色交織出一幅社會底層縮影。

羅志祥、馬志翔「祥翔聯手」15年後再合作。（華納提供）

談到與馬志翔的再度合作，羅志祥笑說這次重逢幾乎是「命中註定」的安排。「討論MV人選時，腦中突然跳出他的名字，很奇妙，我們已經15年沒有聯絡，以前會一起打球，還會彼此探班，後來各忙各的比較少聯繫，就沒再見面。結果這次在討論MV企劃時，我和經紀人小霜居然同一時間就想到了他，在第一時間就想到他在這支MV最後一幕笑的模樣，感覺這首歌就是要我們再相見。」

兩人久別重逢依舊默契十足，羅志祥笑稱：「他在MV裡比我慘，一直被打、被追。」拍攝空檔時，羅志祥甚至還開玩笑回頭問馬志翔：「你會不會後悔？」

羅志祥首度推出台語歌。（華納提供）

羅志祥也分享了拍攝過程的心情。他特地將自己全身塗髒、穿上破舊工裝，以逼真的裝扮詮釋底層勞工的辛苦。羅志祥分享：「那種油漬和灰塵的味道是真的，拍完全身都是黑的，但我希望觀眾看到的是真實的樣子。現實很苦、很亂，但那是很多人每天的生活。」將這首歌獻給所有仍在努力、卻不被看見的人。

