娛樂 最新消息

百萬實況主遭熊抱 Twitch放走元凶引眾怒

美國實況主「Emiru」在活動現場遭陌生男子熊抱，甚至意圖親吻。（翻攝自X）美國實況主「Emiru」在活動現場遭陌生男子熊抱，甚至意圖親吻。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕一年一度線下盛會TwitchCon日前爆出美國實況主「Emiru」在活動現場遭陌生男子熊抱，甚至意圖親吻Emiru，引起實況圈譁然。Emiru事後表示感到心寒，首先是官方工作人員、保全在熊抱事件發生當下，竟然全都冷眼旁觀，並未伸出援手；另外，官方說謊、放跑兇手，直到Emiru經紀人表達強烈不滿，官方才做出懲處。Emiru在社群發文表示官方處理態度消極，以後都不會參加TwitchCon，讓許多粉絲感到憤怒。

美國時間17日的TwitchCon見面會上，Emiru表示一名高大且身材魁梧的男子突破層層安全檢查，跨越另一位創作者簽名區，直接衝到她面前對她毛手毛腳。男子不僅一把抱住Emiru，還撫摸她的臉蛋甚至想要強吻，嚇得她花容失色，當場尖叫起來。所幸Emiru自己請的私人保鑣過來將男子推開，對方才未得逞。

美國時間17日的TwitchCon見面會一名高大且身材魁梧的男子，直接衝到Emiru面前對她毛手毛腳。（翻攝自X）美國時間17日的TwitchCon見面會一名高大且身材魁梧的男子，直接衝到Emiru面前對她毛手毛腳。（翻攝自X）

Emiru認為自己受到不必要的驚嚇並造成恐懼，許多粉絲也看不下去譴責主辦方沒有做好即時保護，周遭雖有3～4名官方保全卻毫無作為，好在Emiru自己有請保鑣，否則豈不是就讓惡狼得逞。Emiru更心寒的是，她從現場朋友口中得知官方保全事後還有說有笑，更囂張說：我們根本沒看到發生什麼事。

事發後Emiru經紀人與朋友上前關心，但TwitchCon工作人員則絲毫沒有表示，更未前來詢問事情經過。官方甚至對外謊稱「該男子當下已立即逮捕」，Emiru指出簡直一派胡言，她本人看著保全放縱男子離開，報案時警方也表示尚未找到該男子，過了幾小時後才聽聞男子已經遭到逮捕。

Emiru認為自己受到不必要的驚嚇並造成恐懼，許多粉絲也看不下去譴責主辦方沒有做好即時保護。（翻攝自X）Emiru認為自己受到不必要的驚嚇並造成恐懼，許多粉絲也看不下去譴責主辦方沒有做好即時保護。（翻攝自X）

熊抱Emiru並企圖強吻的下場是什麼？官方對該男子懲處是「封鎖他的Twitch帳號30日」，讓人傻眼，後來經過Emiru經紀人不斷抗議，官方才勉為其難的加重處分，改為「永遠封鎖帳號，永久禁止參加線下活動」。

