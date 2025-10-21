最萌身高差女團誕生！隊長Kimi誓言「這是我最後一團」

〔記者傅茗渝／台北報導〕新世代無邊界女團「KIRIS」昨（20）日正式出道，以「無畏界線、無限可能」為核心精神華麗登場，由語晴、璦昀、Kimi、Nina與 Ivy組成，象徵台灣偶像產業邁入全新篇章。

新世代無邊界女團「KIRIS」華麗出道。由左至右語晴、Ivy 、璦昀、Nina、Kimi。（記者陳奕全攝）

KIRIS由「KIRABASE」歷經兩年養成訓練誕生，為台灣首支「多元跨界女團」。其中「K」代表起點、「IRIS」象徵希望與勇氣，同時也是希臘神話中彩虹女神的名字，寓意以光與能量連結世界。KIRABASE更宣布與國立臺灣科技大學合作，將國際IP與偶像培訓資源導入校園，打造融合教育與娛樂的全新平台。記者會上，鋼彈主題店同步開幕，結合主題咖啡與《新機動戰記鋼彈W》30週年紀念，掀起跨世代熱潮。

隊長Kimi曾發行個人單曲，坦言「這是我最後一團，一定要成功！」她形容自己是團內的正能量擔當，「當大家低落時，我就要成為那個讓她們重新燃燒的火種。」前AKB48 TeamTP第二代隊長語晴則笑稱自己是「地基主」，負責穩定團員情緒，「如果我緊張，她們就更慌。」璦昀是職棒啦啦隊女孩、Nina自封「搞怪擔當」、Ivy則以冷豔神秘氣質吸睛，五人被網友譽為「最有潛力女團」。

（舞蹈姿勢）KIRIS的首支出道曲《Set On Fire》以融合日文與英文的歌詞。（由左至右）Ivy、Kimi、Nina 、璦昀、語晴。（記者陳奕全攝）

KIRIS首支出道曲《Set On Fire》融合日英雙語歌詞，講述五名少女從「KIRABASE基地」啟航，對抗象徵人類悲觀能量的「灰暗體」，用歌聲與舞蹈點燃希望之火。Kimi說：「即使害怕，也要勇敢前行；即使黑暗，也要讓心燃燒。」她們相信真正的力量來自真實與團結，而非完美。

語晴回憶，離開前團後再度加入女團時，身邊朋友都很驚訝：「一般人都往個人發展，但我真的太喜歡團體生活。」團員間互動逗趣，尤其Kimi與Yumi高達13公分的「最萌身高差」更成話題焦點。被問及「禁愛令」，眾人齊聲笑說：「我們會自律！」強調公司雖未明文禁止戀愛，但有明確規範「不能做傷害團體的事」。

KIRIS未來將以多語音樂風格及跨國合作為主軸，持續挑戰自我、向世界進軍。「從今天起，屬於KIRIS的星光時代，正式啟航。」Kimi信心滿滿地宣布。

