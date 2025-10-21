自由電子報
娛樂 最新消息

不是八股！一失足成千古恨 3組人氣男團團員涉閃兵代價太大

〔記者陳慧玲／台北報導〕「一失足成千古恨！」可別覺得這句話太「八股」，面對今（21日）檢警第三波偵辦藝人閃兵案，幾位享有高人氣的男星紛紛認錯，悔不當初，目前也陸續交保，即使不被網友酸，藝人心裡肯定也後悔當年花了幾十萬「閃兵」，如今可能帶來形象、聲譽上的受創，後續損失恐怕不只是數千萬的酬勞而已。

棒棒堂成員威廉、小杰涉閃兵。（資料照，記者王文麟攝）棒棒堂成員威廉、小杰涉閃兵。（資料照，記者王文麟攝）

前後爆出涉及閃兵名單中，包括五堅情的陳零九，棒棒堂的威廉、小杰，還有Energy的書偉、坤達，其實都是目前演藝圈高人氣男團成員，像是棒棒堂，原本今年4月在KKBOX風雲榜合體演出時，獲得一片叫好，團員也為了睽違15年的再次合體全力以赴，當時就傳出不少單位有意邀棒棒堂再合體辦大型演出，敖犬也曾說：「如果順利的話，明年是我們20週年，看要不要辦個演唱會，算是大家的心願吧！」可惜不久後就爆出威廉涉及閃兵，一切計畫先中止。

日前威廉提到，閃兵事件後手上節目全暫停、零收入，甚至有可能考慮賣房，他透露每月房貸大概約7、8萬元，不得不做最壞打算，如今閃兵成員再添一位小杰，或許這會讓期待棒棒堂合體再出發的粉絲失望又傷心。

陳零九涉及閃兵同樣帶來很大衝擊，因為他不只是五堅情成員，也是「九澤CP」一員。（資料照，記者陳慧玲攝）陳零九涉及閃兵同樣帶來很大衝擊，因為他不只是五堅情成員，也是「九澤CP」一員。（資料照，記者陳慧玲攝）

陳零九涉及閃兵同樣帶來很大衝擊，因為他不只是五堅情成員，也是「九澤CP」一員，原本兩個不同組合都很受歡迎，各種商演也會依性質分別邀請這兩個組合表演，但在爆出閃兵事件後，他的工作也是停擺，過去曾被估算出他最高年收近5千萬的酬勞，目前也暫時是回不來了。

Energy全員都沒當兵。（資料照，相信音樂提供）Energy全員都沒當兵。（資料照，相信音樂提供）

Energy書偉和坤達之前已被網友質疑，可以在舞台上跳「16蹲」，為何當初雙雙免役？今坤達公司代為發出聲明，強調他將「深切反省，不敢奢求原諒，只求在面對法律責任後，能以謹慎、自省的態度面對未來的每一步」，另外書偉公司聲明則稱他「深感懊悔並誠懇檢討，已虛心認錯」，目前尚無法估算閃兵事件對Energy帶來的衝擊，因為他們的歌舞確實在全台造成轟動，很多場合都能看到小朋友熱跳Energy的舞蹈，加上復出後的人氣讓他們成為知名連鎖超市代言人，現在一次「中鏢」兩位團員，後續影響有待觀察。

