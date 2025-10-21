陳漢典扁平足免役曝隱疾 男星笑當「2次兵」紀錄曝光

實境節目《百分之一相對論》發布會，潘君侖（左起）、本本、陳漢典、黃偉晉、梁以辰、宋偉恩。（記者胡舜翔攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕藝人涉閃兵案再擴大，今包括男星陳柏霖、修杰楷、Energy書偉、坤達以及棒棒堂「小杰」等人都捲入風波。演藝圈男星兵役問題再次受到矚目，陳漢典今（21）日與實境節目《百分之一相對論》探員搭檔黃偉晉、梁以辰、潘君侖、宋偉恩、本本、製作人郭彥伶、總導演郭方儒、執行製作人江芷婷出席媒體茶敘，陳漢典也再次強調他是扁平足，在10幾年前就收到政府的免役通知。

陳漢典因為是扁平足的關係已經收過免役通知書。（記者胡舜翔攝）

陳漢典因為是扁平足的關係已經收過免役通知書，他從小就知道自己有扁平足，有時候久站會不太舒服，但自己從沒特別說出口，「我也不想一直跟大家說我的腳痛，我們就是帶歡樂給大家，我還是個跳唱歌手，快樂大於痛苦。」也提到因為久站的關係，一年前曾因椎間盤突出壓到坐骨神經。

潘君侖曾在海軍陸戰隊服役4個月，加上錄製軍旅節目《九條好漢在一班》，笑說自己當了兩次。（記者胡舜翔攝）

而潘君侖錄製軍旅節目《九條好漢在一班》，被問及對閃兵看法，他則未多作表態，不過他分享自己曾是在海軍陸戰隊服役4個月，加上在節目當兵，笑說自己當了兩次。

