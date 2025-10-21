5566全員服役！王仁甫王少偉還慘遭兵變 鐵粉淚讚：沒愛錯人

「5566」小刀（左起）、許孟哲、王仁甫、孫協志、王少偉全員皆服過兵役。（資料照，記者陳奕全攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕藝人「閃兵風暴」愈演愈烈，繼王大陸爆出砸百萬找「閃兵集團」偽造病歷逃兵後，檢方今（21日）展開第3波掃蕩，拘提陳柏霖、修杰楷、Energy書偉及棒棒堂小杰等人，全案依《妨害兵役治罪條例》移送新北地檢署偵辦。事件持續延燒，各大男團成員兵役紀錄也被起底，意外發現天團「5566」竟是全員服役完畢的典範，令鐵粉們紛紛留言「沒愛錯人！」

隨著多位偶像男星遭檢警帶回偵訊，網路上開始出現「誰當過兵、誰沒當」的整理名單，有網友細數後驚訝發現「除了Toro，喬傑立旗下幾乎都當過兵！」其中「5566」更被封為模範團體，孫協志、王仁甫、王少偉、許孟哲皆完成服役任務，當年服役畫面也被網友重新翻出佐證，唯獨「小刀」彭康育因腰傷退團未服完役期，其餘4人紀錄清楚，形象再度獲得加分。

不僅如此，王仁甫、王少偉更曾因「兵變」話題登上新聞版面，坦言當兵期間慘被分手，如今再被網友挖出，反成熱議焦點。相較於近來掀起的「閃兵」亂象，5566服役往事被視為最正面對照，粉絲留言狂刷「我真的沒有愛錯人！」、「這才是真男人！」、「當年支持他們真有眼光」、「最有擔當的天團非56莫屬」、「想哭，原來我的青春沒白費！」

