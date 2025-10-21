自由電子報
娛樂

洪佩瑜遇《超偶》的「她」差點噴淚！私下面曝光魏如昀驚喊「騙人」

洪佩瑜、魏如昀曾合作舞台劇。（POP Radio提供）洪佩瑜、魏如昀曾合作舞台劇。（POP Radio提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕洪佩瑜帶著個人最新專輯《開》到POP Radio，分別接受「Fun Music」DJ Emily與「鬧著玩音樂週末版」DJ魏如昀專訪，洪佩瑜一眼就認出Emily是同期《超級偶像5》的參賽者，突然地相認也讓兩人的眼淚差點破防，雖然因為比賽過程曾讓洪佩瑜面臨人生選擇的動搖，但在參賽後事隔多年才發行個人專輯，洪佩瑜也不覺得太遲，「因為此時此刻遇到可以一起完成（音樂）的夥伴，才讓我能夠放手去玩」。

洪佩瑜、Emily相認。（POP Radio提供）洪佩瑜、Emily相認。（POP Radio提供）

新專輯《開》是個帶有哲學意涵的命題，洪佩瑜認為「開」能連結的意象很廣泛，從敞開到緊縮，甚至是新生、死亡與重生的循環，洪佩瑜企圖透過新專輯思考身體和聲音的連結，開啟身心靈對話，這也與她自小學習舞蹈有關。曾經因為舞台劇合作的魏如昀則在訪問時透露，受到洪佩瑜引導暖身動作影響，至今養成早上拉筋的習慣，讓洪佩瑜大笑驚呼「你現在還會『以屁股去找天花板』嗎！」

洪佩瑜自稱是大寫I人，新歌《包括但不限於》則展現富有律動感的一面，她透露錄音時被要求想像「是個站在舞台最邊角的和聲，穿著很閃亮的洋裝想讓台下的男友能注意到自已」；洪佩瑜說，自己「熱愛K-POP，會在家中房間練舞」，讓魏如昀驚訝直呼「騙人」。洪佩瑜更分享，自己從J-POP聽到X-POP，尤其在騎車趕通告時，這些節奏感明快的樂曲能讓她有活過來的感覺。

洪佩瑜常在房間練舞。（POP Radio提供）洪佩瑜常在房間練舞。（POP Radio提供）

「媽媽對我的影響很深」，洪佩瑜談到，除了好歌喉的遺傳，媽媽也是她的音樂啟蒙，更是支持她往表演之路邁進的推手。洪佩瑜表示，媽媽從小就喜歡看自己的表演，但卻總是說反話、也不主動給予稱讚，「有次我就直接跟媽媽說『如果連你都不稱讚我漂亮，誰還會稱讚我』」，這次回嘴卻讓洪媽媽聽入耳，也減少了對洪佩瑜「口不對心」的批評。

洪佩瑜還差一座金鐘獎就成為囊括三金的滿貫得主，她笑稱歡迎劇集OST邀約能多多益善，Emily問到會不會覺得目前的人生已經達到「完整」？她則表示「每個當下都是完整的」，或許會因為選擇的不同有遲疑，但當決定的當下就是最重要時刻。洪佩瑜也將在12月6日首度登上台北流行音樂中心舉辦個人演唱會，售票請洽KKTIX與全家便利商店Famiport。

