自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

陳漢典甜曝與Lulu對望「嘴唇自動相吸」 告白老婆：起床的動力

陳漢典分享和Lulu的甜蜜日常。（記者胡舜翔攝）陳漢典分享和Lulu的甜蜜日常。（記者胡舜翔攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕陳漢典、「Lulu」黃路梓茵昨（20）日甜蜜登記，成為夫妻。陳漢典今（21）日與實境節目《百分之一相對論》探員搭檔黃偉晉、梁以辰、潘君侖、宋偉恩、本本、製作人郭彥伶、總導演郭方儒、執行製作人江芷婷出席媒體茶敘，被問及結婚細節，陳漢典也靦腆告白Lulu：「她是我起床的動力」。

陳漢典透露昨天登記完就跟親友們去唱歌，最近工作繁忙，但婚禮有在陸續規劃當中，而日前小S搞笑表示，有問Lulu「陳漢典尺寸」，陳漢典今則笑回只有小S可以這麼問，「而且當她問這個題目的時候，我就知道S姐回來了！」

陳漢典分享和Lulu的甜蜜日常。（記者胡舜翔攝）陳漢典分享和Lulu的甜蜜日常。（記者胡舜翔攝）

而談到Lulu，陳漢典自然地喊對方老婆，講到愛妻眼神充滿柔和，他說Lulu是讓他很有信心可以相處一輩子的人，「她是我起床的動力，我想要起床就可以看到她，讓我像回到小時候，因為小時候不會賴床啊，她讓我覺得每天都是嶄新的一天」。

陳漢典與Lulu的愛情是細水長流的日常浪漫，陳漢典還笑說彼此在家也是綜藝十足，歡笑聲不斷，還會綜藝摔，也說兩人很有共識，談及昨天登記，他也說彼此坐著互望時，就不自覺互相吸引、親吻，至於跟Lulu的第一次接吻，他說因為2人互動太日常，有點忘記，但強調絕對沒有在《綜藝大熱門》等工作場合。也說自己宣布結婚喜訊那天傳最多的訊息是「是真的」，「我後來都乾脆複製貼上，不然回不完。」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中