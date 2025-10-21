陳漢典甜曝與Lulu對望「嘴唇自動相吸」 告白老婆：起床的動力

陳漢典分享和Lulu的甜蜜日常。（記者胡舜翔攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕陳漢典、「Lulu」黃路梓茵昨（20）日甜蜜登記，成為夫妻。陳漢典今（21）日與實境節目《百分之一相對論》探員搭檔黃偉晉、梁以辰、潘君侖、宋偉恩、本本、製作人郭彥伶、總導演郭方儒、執行製作人江芷婷出席媒體茶敘，被問及結婚細節，陳漢典也靦腆告白Lulu：「她是我起床的動力」。

陳漢典透露昨天登記完就跟親友們去唱歌，最近工作繁忙，但婚禮有在陸續規劃當中，而日前小S搞笑表示，有問Lulu「陳漢典尺寸」，陳漢典今則笑回只有小S可以這麼問，「而且當她問這個題目的時候，我就知道S姐回來了！」

而談到Lulu，陳漢典自然地喊對方老婆，講到愛妻眼神充滿柔和，他說Lulu是讓他很有信心可以相處一輩子的人，「她是我起床的動力，我想要起床就可以看到她，讓我像回到小時候，因為小時候不會賴床啊，她讓我覺得每天都是嶄新的一天」。

陳漢典與Lulu的愛情是細水長流的日常浪漫，陳漢典還笑說彼此在家也是綜藝十足，歡笑聲不斷，還會綜藝摔，也說兩人很有共識，談及昨天登記，他也說彼此坐著互望時，就不自覺互相吸引、親吻，至於跟Lulu的第一次接吻，他說因為2人互動太日常，有點忘記，但強調絕對沒有在《綜藝大熱門》等工作場合。也說自己宣布結婚喜訊那天傳最多的訊息是「是真的」，「我後來都乾脆複製貼上，不然回不完。」

