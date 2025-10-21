真男人！ 納豆靠實力免役 一原因免當兵

男星納豆（左）與妻子依依。（資料照，記者陳奕全攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕今（21）日新北檢警發動第3波搜索，包含修杰楷、陳柏霖、Energy坤達、Energy書偉等多名藝人涉嫌找集團刻意閃兵，目前修杰楷、書偉各以50萬交保；棒棒堂小杰則以35萬元交保。藝人閃兵話題也再度在網路上沸騰，網友還打趣：納豆才是真男人，靠實力免役。原來當初納豆因身高太矮，導致不用當兵，既不犯法，也不用另外花錢。

早在今年5月檢警就已經啟動第2波演藝圈閃兵調查，主要原因是藝人王大陸與Uber司機產生肢體糾紛後衍生出的線索，擴大追查果然找到專門集團靠騙過醫師開假證明閃兵。但納豆就是靠實力免役，網友表示，納豆身高直接正面免役，完全沒有閃躲。

請繼續往下閱讀...

納豆過去就傳出因身高過低，被列為丁等體位而免役。（資料照，中天提供）

過去就曾傳說納豆因身高、體重原因不符合條件，被列為免役。當時經紀人表示，納豆實際身高為158.7公分，更表示不清楚是否因身高問題免役，只能確定當時的確是被列為「丁等體位」。近幾年免役規定的身高與BMI值門檻日趨嚴格，身高需低於155公分；BMI須超過35或低於15才能免役。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法