楊烈《明星養老院》唱到高雄 曝全球巡演計畫

〔記者傅茗渝／台北報導〕資深歌王楊烈近來忙於王偉忠監製的舞台劇《明星養老院》，將於11月8日、9日在高雄至德堂登場。他在劇中飾演一位曾經紅極一時的歌王，不僅又演又唱，更挑戰中、英、日、台四語歌曲演出，魅力十足。

《明星養老院》舞台劇高雄至德堂演出劇照。（金星娛樂提供）

楊烈笑說，《明星養老院》幾乎是為他量身打造，劇中融入他早年在餐廳駐唱的經歷，「那時候客人喝多了會丟瓶子、什麼都遇過！」但他強調這齣戲不僅好看，也充滿社會意義，「每個人都會變老，藝人也一樣，要學會接受不完美。」

請繼續往下閱讀...

《明星養老院》舞台劇高雄至德堂演出劇照。（金星娛樂提供）

出道超過50年的楊烈，從17歲飯店代班唱歌開始，一路唱到發片、拿金鐘、演電視劇與舞台劇。他透露明年將舉辦全球巡演，從台灣唱到日本、美國，「想用歌聲繞地球跑。」

《明星養老院》舞台劇高雄至德堂演出劇照。（金星娛樂提供）

談到表演魅力，楊烈語氣堅定：「幕起之前大家都能幫你，但幕一拉開就只能靠自己。」他最愛現場互動帶來的即時能量，「當情緒從心裡發出來、觀眾也跟著回應，那種大家一起感動、頭皮發麻的感覺，真的無可取代！」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法