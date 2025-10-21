（專題）4組韓星乖乖入伍！對照台灣閃兵 他被封「國家級損失」

車銀優（左起）、BTS、宋江。（翻攝自X、臉書，合成圖）

〔記者鍾志均／專題報導〕台灣藝人今出現新一波閃兵名單，包括棒棒堂小杰、Energy書偉、修杰楷、陳柏霖，縱觀造星強大的韓國，不少高人氣韓星乖乖當兵去，以下盤點4組人氣韓星通通當過兵，或正在服役中，其中網友對「臉蛋天才」車銀優入伍「哀號」聲音最大，甚至有人搞笑喊，「若當兵臉蛋受傷該怎辦！」

1.「臉蛋天才」車銀優：2025年7月28日入伍

請繼續往下閱讀...

車銀優身為男團ASTRO門面擔當，公司Fantagio今年5月證實他申請考取陸軍樂隊，最後確定7月暫時告別演藝圈；消息一出，全球粉絲在社群表達不捨，有網友崩潰：「該由國家保護的人，現在要去保護國家」、「當兵意外多，要是臉受傷怎麼辦？」、「車銀優去當兵是國家級的損失，他的臉比金牌還難得」。

2.宋江：2024年4月2日入伍，2025年10月1日退伍

宋江拍過《Sweet Home》、《如蝶翩翩》、《無法抗拒的他》等多部人氣作品，去年4月以以陸軍現役身分入伍後，粉絲反應多半是「正向支持」與高度關注；有粉絲透過手寫信表達不捨與感謝，對他保持良好狀態，甚至比入伍前更壯、更帥氣感到驚喜。另外，剛好他在入伍前就拍好《Sweet Home 3》，因此在軍白期，粉絲仍能看到作品而感到慶幸。

BTS今年6月全員退伍，明年有望重啟團體活動。（翻攝自臉書）

3.「BTS」防彈少年團7位成員：2025年6月全員退伍

BTS是世界級的K-POP團體，堪稱韓國「公共財」，紅遍全球，自老大Jin從2022年12月入伍後，成員們接續入伍，Jin、J-hope分別在去年6月、10月結束兵役，RM與V在今年6月10日，隔天輪到Jimin、柾國退伍。最後一位成員Suga今年6月退伍，粉絲歡欣鼓舞，程度非同小可，7人合體指日可待。

4.南柱赫：2023年3月入伍，2024年9月退伍

南柱赫入伍後，粉絲反應同樣抱持正面，主要關注在入伍期間曝光的近況照，並對他入伍後的改變，像是身材更壯碩、表情輕鬆表示讚賞，即使理了平頭，粉絲仍認為他「一樣帥」；在退伍時，也有許多粉絲到場迎接，送上花束，對他重返演藝圈十分期待。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法