自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

漏網鏡頭》黃子佼將迎宣判日 出庭搭「VVV勝利雙B」求勝？

黃子佼（左1）搭乘罕見的「VVV勝利車牌」BMW轎車現身法庭。（記者陳逸寬攝）黃子佼（左1）搭乘罕見的「VVV勝利車牌」BMW轎車現身法庭。（記者陳逸寬攝）

〔記者陳逸寬／台北報導〕藝人黃子佼今（21日）上午因持有兒少性影像案，再度赴高等法院出庭。他依舊維持一貫的藍色襯衫「迷信戰袍」造型，乘坐的BMW轎車更掛上罕見的「勝利車牌」。該車牌為英文字母「VVV」開頭，象徵「Victory（勝利）」，今年四月由監理機關以6萬6千元標出。從服裝造型到座車安排，顯見他對出庭「儀式感」的格外重視。

黃子佼依舊身穿「迷信戰袍」藍色襯衫。（記者陳逸寬攝）黃子佼依舊身穿「迷信戰袍」藍色襯衫。（記者陳逸寬攝）

黃子佼（左）在律師陪同下步入法院。（記者陳逸寬攝）黃子佼（左）在律師陪同下步入法院。（記者陳逸寬攝）

本案涉及47名未成年被害人，黃子佼被控持有2,259部相關影像。今日庭訊中，他僅簡短致歉，稱「我不懂法律，但我懂被害人的痛」。不過，被害人代理人批評，黃昨晚才主動聯繫談和解，質疑是「話術操作」，且提出的條件難以接受。目前仍有多名被害人未與他達成和解，部分甚至尚未尋獲。全案目前由高院審理，預計於11月25日宣判。

黃子佼在法院門口對媒體鏡頭鞠躬。（記者陳逸寬攝）黃子佼在法院門口對媒體鏡頭鞠躬。（記者陳逸寬攝）

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中