漏網鏡頭》黃子佼將迎宣判日 出庭搭「VVV勝利雙B」求勝？

黃子佼（左1）搭乘罕見的「VVV勝利車牌」BMW轎車現身法庭。（記者陳逸寬攝）

〔記者陳逸寬／台北報導〕藝人黃子佼今（21日）上午因持有兒少性影像案，再度赴高等法院出庭。他依舊維持一貫的藍色襯衫「迷信戰袍」造型，乘坐的BMW轎車更掛上罕見的「勝利車牌」。該車牌為英文字母「VVV」開頭，象徵「Victory（勝利）」，今年四月由監理機關以6萬6千元標出。從服裝造型到座車安排，顯見他對出庭「儀式感」的格外重視。

黃子佼依舊身穿「迷信戰袍」藍色襯衫。（記者陳逸寬攝）

黃子佼（左）在律師陪同下步入法院。（記者陳逸寬攝）

本案涉及47名未成年被害人，黃子佼被控持有2,259部相關影像。今日庭訊中，他僅簡短致歉，稱「我不懂法律，但我懂被害人的痛」。不過，被害人代理人批評，黃昨晚才主動聯繫談和解，質疑是「話術操作」，且提出的條件難以接受。目前仍有多名被害人未與他達成和解，部分甚至尚未尋獲。全案目前由高院審理，預計於11月25日宣判。

黃子佼在法院門口對媒體鏡頭鞠躬。（記者陳逸寬攝）

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

