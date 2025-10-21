客語校歌展新意 金音獎歌手邱舒與母校學弟妹熱唱〈僑育當慶〉

客家創作歌手邱舒畢業於苗栗市僑育國小，為母校創作客語校園歌曲《僑育當慶》（Chiao Yu Rocks！），今（21）日發表並與學弟妹同唱，展現跨世代的創新傳承。（記者彭健禮攝）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕客家創作歌手邱舒畢業於苗栗市僑育國小，2022年首張個人專輯《等路》即獲金音獎最佳民謠專輯，也曾入圍金曲獎最佳客語專輯、年度專輯等。她參加客委會「校園唱客創作推廣計畫」，為母校創作客語校園歌曲《僑育當慶》（Chiao Yu Rocks！），今（21）日發表並與學弟妹同唱，展現跨世代的創新傳承。

邱舒今早返回母校，於朝會時間發表《僑育當慶》，先以吉他自彈自唱引領，其有趣的歌詞及動感的韻律讓學弟妹聽後朗朗上口，再輔以投影歌詞及音樂伴奏下，母校300多位師生同聲喝唱，受邀出席的客委會藝文傳播處處長廖美玲等來賓也聽得隨著節奏拍手，場面熱鬧溫馨。

邱舒表示，《僑育當慶》是她將自己的童年回憶與學弟妹們現在的校園生活，交織共譜為充滿創意趣味的客語創作歌曲，歌詞中「當慶當慶」不僅是母校特色民俗推廣項目「布馬陣」表演時鑼鼓鈸伴奏的聲音，也取其客語雙關諧音，表達師長對孩子們表現優秀的讚許鼓勵。

僑育實驗國小校長李雯琪表示，感謝客委會成就此樁美事，也感謝歷年所有僑育師長們的用心，六十多年來培育出無數優秀的學子，僑育於2022年轉型為客英雙語實驗小學，邱舒將客語、英語元素融入創作，為僑育師長們的用心所留下的最好回饋與見證。

僑育國小為客委會補助全國第一所客英雙語的實驗小學，除了致力於客語生活化使用的深耕，也將客家布馬陣文化推廣傳承在校園及社區中，布馬陣團隊於去年賴清德總統就職典禮中演出。

