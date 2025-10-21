自由電子報
娛樂 電影

方郁婷架勢如老手卻慘遭火吻！頭毛全捲起來嚇壞眾人

〔記者許世穎／台北報導〕金馬準影后方郁婷今年以電影《大濛》入圍金馬獎最佳女主角，平日毫無煮飯經驗的她，這回需要在片中大秀廚藝，燒柴生火全程親自上陣，正式開拍時，因稻草靠近爐口，火苗突然從灶腳竄出，竟把她的瀏海烤成「自然捲」！當下眾人全嚇壞，她卻依然淡定完成整場戲，架勢熟練得像廚房老手。

方郁婷是今年影后入圍者中年紀最小的，她以靈動又細膩的表演感染眾人，片中真實刻畫亂世中小人物的情誼與生命樣貌。不過面對各種挑戰，她卻游刃有餘，將角色細節演繹得絲絲入扣，這也讓金馬導演陳玉勳直呼：「她完全就是個天才！」更笑言在拍攝現場「每次看到郁婷的表演都只能讚嘆連連，甚至不敢指導她，我怕一講，反而把她扭歪了」。

此次在片中方郁婷化身民國40年代台灣鄉村少女「阿月」，展開一場尋找哥哥遺體的冒險旅程，真實體驗舊時代的貧苦生活。為了貼近角色，她在片中狂嗑帶皮地瓜、燒餅，吃完坦言：「我沒吃過帶皮地瓜，口感好特別，燒餅也好乾！」

方郁婷為拍攝《大濛》生火戲，瀏海意外被烤成「自然捲」。（華文創提供）方郁婷為拍攝《大濛》生火戲，瀏海意外被烤成「自然捲」。（華文創提供）

而對於從未下過廚的她來說，要以最原始的方式生火煮菜，完全是一大挑戰，但她仍為戲獻出自己的「第一次」，從點火、放水到燙地瓜葉，全程親自上陣。導演陳玉勳在開拍前特別叮囑：「動作要流暢到讓觀眾相信妳天天都在煮飯！」讓方郁婷壓力山大，為此在拍攝前特地熟悉場景與道具，並反覆練習，力求每一個細節都自然到位。

結果生火時發生意外小插曲，當導演喊卡，方郁婷才因擔心頭髮捲起會不連戲，拿起鏡子確認，沒想到看到鏡中的自己，方郁婷卻樂觀地笑說：「我的頭髮都捲起來了！」甚至自嘲：「其實我也不敢吃自己煮的東西啦！」展現阿月式的樂觀與真誠，讓現場氣氛又緊張又好笑。

方郁婷為《大濛》不懼挑戰，燒柴生火全程親自上陣。（華文創提供）方郁婷為《大濛》不懼挑戰，燒柴生火全程親自上陣。（華文創提供）

方郁婷坦言，在看完電影《大濛》的劇本後，對阿月所承受的磨難感觸良多，更形容阿月在自己心中是個「既固執又勇敢」的存在。談及拍攝過程，方郁婷也大方分享：「這次拍攝是在冬天，有時晚上非常寒冷，我會聯想到，如果是阿月在真實狀況下，沒有更多衣物可穿，一定會冷得受不了。」一字一句都流露出方郁婷對角色的全心投入與深刻共鳴。《大濛》將於11月21至23日舉行感動口碑場、11月27日正式在台上映。

