娛樂 最新消息

曾敬驊化身「暴雨殺人魔」！《如果我不曾見過太陽》暗黑預告掀熱議

《想見你》金獎團隊打造Netflix暗黑校園懸疑劇《如果我不曾見過太陽》。（Netflix 提供）《想見你》金獎團隊打造Netflix暗黑校園懸疑劇《如果我不曾見過太陽》。（Netflix 提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕Netflix暗黑校園純愛懸疑復仇影集《如果我不曾見過太陽》由《想見你》金獎團隊與一諾影視製作，製作人麻怡婷攜手編劇林欣慧、簡奇峯，並由導演蔣繼正與金鐘編劇簡奇峯共同執導，集結曾敬驊、李沐、程予希、江齊、馬志翔、姚淳耀、石知田等黃金卡司，打造年度壓軸大戲。今（21）日釋出主預告，以強烈戲劇張力揭開序幕。

預告中，程予希在獄中質問曾敬驊：「不是說好結束這一切嗎？你難道就不能一個人安安靜靜地去死嗎？」畫面隨即切換至暴雨夜裡，曾敬驊手握兇器、神情冷峻，雨水與血水交錯，刻劃出他飾演的「暴雨殺人魔」李壬曜的悲傷與神祕。一名女子追問：「李壬曜，你身上的傷到底是怎麼來的？」懸念迭起。

姚淳耀在《如果我不曾見過太陽》中飾演討債人「K哥」，外表粗魯卻對主角流露罕見的善意。（Netflix提供）姚淳耀在《如果我不曾見過太陽》中飾演討債人「K哥」，外表粗魯卻對主角流露罕見的善意。（Netflix提供）

隨著紀錄片企劃周品瑜（江齊 飾）的採訪，李壬曜悲慘童年被揭開——長年遭父親家暴的母子，母親哭喊著「聽話」不要反抗。當她被問「你們從沒想過要反抗嗎？」僅冷冷回答：「反抗？怎麼反抗？」短短一句話，道盡弱勢者的無力。討債人「K哥」（姚淳耀 飾）也警告：「我要是你，能閃多遠就閃多遠。」校園中，歐陽悌（石知田 飾）更冷笑羞辱：「你的人生怎麼這麼不值錢啊？」雙重壓迫將他推向黑暗深淵。

直到江曉彤（李沐 飾）出現，成為他生命中的光。兩人在天臺相遇，展開一段甜蜜卻註定悲傷的戀曲。她問：「你有沒有想過，為什麼晚上只看得到飛蛾，看不到蝴蝶？」他答：「因為飛蛾一直把燈火誤認成月亮，永遠無法離開；而蝴蝶只在陽光下出現。不管牠們多像，都不可能同時存在。」暗喻兩人命運無法相守。李沐說：「導演特別囑咐我和敬驊，一個要記得笑、一個不要太常笑。那讓我能轉換狀態，後面曉彤的情緒轉變，是我比較理解的狀態。」

石知田飾演富家子歐陽悌，反派演技引發戰慄。（Netflix提供）石知田飾演富家子歐陽悌，反派演技引發戰慄。（Netflix提供）

石知田飾演的歐陽悌陷入瘋魔，冷笑著說：「把你的夢想、你在乎的一切，通通踩在腳底下，看你慢慢變得絕望，我真的好想親眼看看你現在的樣子。」張力十足。曾敬驊則坦言：「拍這些戲一開始會緊張也害怕，但熟悉犯案流程後反而駕輕就熟，拍到中後段，我感受到我好像已經是一個麻木的殺手了。」

另一方面，江齊飾演的周品瑜陷入詭異夢境，幻見穿著高中制服的江曉彤問：「你在找我嗎？」現實與夢境逐漸混亂。李壬曜的告別「你以後要自己照顧自己，我不會再回來了」似預示悲劇。曉彤指著指尖上的飛蛾、手上蝴蝶刺青微笑：「誰說飛蛾和蝴蝶不能在一起？你看，牠們現在不就在一起了嗎？」緊接著暴力與血光再度爆發，「你是不是也殺了她？」將懸疑推向高峰。

導演蔣繼正表示：「我們希望融合懸疑、驚悚與犯罪元素，讓觀眾從不同感官進入故事。《如果我不曾見過太陽》以愛情為起點，但想探討的遠不止於此。」編導簡奇峯補充：「從劇本階段就鎖定曾敬驊與李沐，沒有其他人選，很感謝他們陪我們完成這個故事。」

李沐飾演陽光少女江曉彤，與曾敬驊在天臺相遇，展開一段飛蛾與蝴蝶的禁忌戀曲。（Netflix提供）李沐飾演陽光少女江曉彤，與曾敬驊在天臺相遇，展開一段飛蛾與蝴蝶的禁忌戀曲。（Netflix提供）

Netflix影集《如果我不曾見過太陽》講述25歲的李壬曜（曾敬驊 飾）自首承認自己是殺害昔日高中同窗的「暴雨殺人魔」。入獄後，他首度接受紀錄片企劃周品瑜（江齊 飾）採訪，卻讓她在夢中與李壬曜陷入曖昧糾纏，並被一名神祕少女（李沐 飾）糾纏，現實與夢境交錯，校園裡的愛與恨、罪與救贖逐漸浮現。全劇將於2025年11月13日Netflix全球獨家上線。

