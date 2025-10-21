自由電子報
娛樂 最新消息

劇組走訪靈媒村揭黑巫內幕 直擊巫師「下咒」震撼場面

印尼女星丁達坎亞德維難忘《大婢咒》「啃骨戲」，直呼好享受。（威視提供）印尼女星丁達坎亞德維難忘《大婢咒》「啃骨戲」，直呼好享受。（威視提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕票房狂賣破億、橫掃印尼恐怖話題的年度懼作《大婢咒》由《鬼搖靈》原班團隊傾力打造，以真實巫術與靈媒信仰為題材，揭開降頭、附身等駭人習俗。為了呈現更真實的恐怖氛圍，劇組實地深入印尼靈媒村進行田野調查，親眼直擊巫師「下咒」的震撼場面。

劇組在開拍前特地前往一處巫師密度極高的「靈媒村」探訪，發現村內巫師行徑令人毛骨悚然，他們接受民眾各式「委託」，過程宛如「點餐」般平常。劇組親眼見證後深受震撼，也讓電影的真實感更上一層。

印尼女星丁達坎亞德維為詮釋《大婢咒》中邪瘋魔狀態，刻意爆瘦10公斤。（威視提供）印尼女星丁達坎亞德維為詮釋《大婢咒》中邪瘋魔狀態，刻意爆瘦10公斤。（威視提供）

除了田野考察的真實感，飾演母親「萊拉絲」的印尼女星丁達坎亞德維更為戲挑戰身心極限。現年38歲的她，曾演出多部人氣恐怖片，包括賣座系列《鬼舞村：詛咒起源》，這次為了詮釋被邪靈附身的中邪狀態，她主動嚴格節食，短時間內暴瘦10公斤。她笑稱：「我希望臉頰更凹，看起來更瘋、更恐怖。」

除了體態調整，她每天還需花上3小時化上厚重的特效妝、戴上假牙與特製隱形眼鏡，導致視線極度模糊，只能憑感覺演戲。更挑戰的是多場中邪後身體扭曲、嘶吼與吊鋼絲的高難度動作戲。她苦笑回憶：「真的超累，拍完直接虛脫！尤其尖叫戲最耗體力，聲帶都快壞了。」

儘管過程艱辛，丁達仍坦言非常享受這段「變身」之旅：「拍追逐戲時看到小演員真的被嚇到，反而讓我覺得很有成就感！」她也笑說最難忘的是一場啃食戲，「畫面看起來很驚悚，其實那是白巧克力做的假骨頭，減肥時偷吃特別幸福！」《大婢咒》將於本週四（23日）在台上映。

