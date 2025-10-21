自由電子報
娛樂 最新消息

凍齡美魔女強震送醫安胎 首揭流產血淚傷痛 兒子沒有保住

「甜心女王」陳秀美推出新專輯。（記者胡舜翔攝）「甜心女王」陳秀美推出新專輯。（記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「甜心女王」陳秀美推出新專輯，以音樂傳遞愛與幸福。她是南投集集媳婦，20多年前歷經九二一大地震，當時懷孕的她雖倖免於難，但腹中胎兒不幸流產，成為她一生最難忘的傷痛。

陳秀美今舉辦發片活動，談起那場噩夢般的夜晚仍心有餘悸。她回憶：「那一幕像災難電影一樣，卻真實發生在我身上。」地震當晚，她挺著孕肚被緊急送醫安胎，卻又遇上規模6.8的強烈餘震，醫院一片混亂，醫護與病患全數逃離，「我坐在病床上腦袋一片空白，幸好老公衝進病房把我抱出去，才逃過死劫。」

陳秀美說，經歷九二一後，人生觀完全改變，「放下一切，人生沒什麼好計較的。」然而那段失去孩子的記憶仍令她難忘，「我不會哭，因為不知道該怎麼哭。老公跑來救我時，後面的磚頭一直往下掉。」事後她住院安胎一個月，仍因地震造成流產，兒子沒有保住，她說：「能夠活下來就是最好的安排，上天可能開一個玩笑，我們就接受！」

「甜心女王」陳秀美推出新專輯，全家動員相挺。（記者胡舜翔攝）「甜心女王」陳秀美推出新專輯，全家動員相挺。（記者胡舜翔攝）

多年後的今天，陳秀美仍坦言對地震心有陰影，但也從苦難中重生，「那次地震給了我很大的啟發，要活出最棒的自己。生命有限，就要去做最有意義的事。」她說，能再度站上舞台唱歌，是她送給自己的一份禮物。

