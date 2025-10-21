《中文怪物》梵雅戈來台13年 驚曝「中文老師」是哈林

梵雅戈（右）說他的中文是看哈林主持的節目學的。（公視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕哈林庾澄慶主持公視《哈！真相大白了》，挑戰來賓找來參與《中文怪物》受矚目的西班牙籍網紅梵雅戈與藝人岳庭、EASON黃尹宣、肯納及主廚施捷夫、機票達人布萊N一同上節目。14年前就開始學中文的梵雅戈不僅是「中文怪物」，還自稱是「假訊息怪物」，沒想到卻被肯納嗆「他作弊！」。

長著一張外國臉龐的肯納是台灣、南非混血兒，他小學與大學都在台灣念，國語說起來一點口音都沒有，節目上被哈林說「中文基礎滿好，你怎麼沒去中文怪物？」，肯納笑說「混血兒好像有點作弊」，哈林接著再補刀梵雅戈說：「但很明顯他才作弊」、「他中文超好」，讓梵雅戈遮臉想躲起來。

已經來台灣13年的梵雅戈，當年在英國大學念語文學系時，被教授推薦來台灣深造念翻譯研究所；節目上梵雅戈更靦腆地跟哈林表白：「我是看你的節目學中文」，原來他到台灣後，還看著哈林當年主持的聯誼節目《王子的約會》邊學中文。

聽了梵雅戈這番表白，讓哈林直呼「老師要找對人，中文就會變怪物！」，也讓現場來賓拍手叫好。

最後梵雅戈也發揮他台大碩士的實力，克服理解假訊息題的中文難度，一路過關斬將、挺進到最後關卡，個性活潑的梵雅戈過關時還一度興奮地躺在現場地台階上，讓哈林打趣說「我們台西的朋友獲得榮譽」，而梵雅戈也說「沒有你，我真的不會說中文」。

