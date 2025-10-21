從從容容遊刃有餘！影帝自嘲對「飲酒成癮」經驗豐富 化身酗酒作家難不倒

〔記者許世穎／綜合報導〕影帝蓋瑞歐德曼在奧斯卡名導保羅索倫提諾新片《拿坡里的美麗傳說》飾演一位為尋找靈感而造訪卡布里島的美國作家，笑稱自己已戒酒27年，對「飲酒成癮」深有體會，這個角色「非他莫屬」。他帶著幽默與詩意的方式詮釋，演起來從從容容、游刃有餘，備受好評。

蓋瑞歐德曼戒酒27年，《拿坡里的美麗傳說》扮酗酒作家入木三分。（海鵬提供）

該片描繪作家約翰齊佛在卡布里島尋找創作靈感，卻因酗酒逐漸迷失方向，他與女主角帕特諾佩（Celeste Dalla Porta 飾）之間產生曖昧情愫，彼此欣賞卻努力維持距離，如同兩艘在夜空中擦肩的船，承載各自的愛與孤獨。

蓋瑞歐德曼（左）和瑟麗絲戴達拉波達在新片《拿坡里的美麗傳說》中，彼此欣賞卻努力維持著愛情的界線。（海鵬提供）

歐德曼坦言，接演的最大誘因竟是能順道到義大利阿瑪菲海岸度假。拍攝期間，他走訪拿坡里、薩雷諾、濱海維耶特里、切塔拉等沿海城鎮，形容當地「宛如置身天堂」，並盛讚與索倫提諾合作是「無法抗拒的經驗」。

該片被國際媒體形容為「繼《絕美之城》後，索倫提諾再現極致華麗」的作品，並橫掃義大利奧斯卡共15項提名。《拿坡里的美麗傳說》本週五（24日）在台上映。

