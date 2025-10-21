自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

從從容容遊刃有餘！影帝自嘲對「飲酒成癮」經驗豐富 化身酗酒作家難不倒

〔記者許世穎／綜合報導〕影帝蓋瑞歐德曼在奧斯卡名導保羅索倫提諾新片《拿坡里的美麗傳說》飾演一位為尋找靈感而造訪卡布里島的美國作家，笑稱自己已戒酒27年，對「飲酒成癮」深有體會，這個角色「非他莫屬」。他帶著幽默與詩意的方式詮釋，演起來從從容容、游刃有餘，備受好評。

蓋瑞歐德曼戒酒27年，《拿坡里的美麗傳說》扮酗酒作家入木三分。（海鵬提供）蓋瑞歐德曼戒酒27年，《拿坡里的美麗傳說》扮酗酒作家入木三分。（海鵬提供）

該片描繪作家約翰齊佛在卡布里島尋找創作靈感，卻因酗酒逐漸迷失方向，他與女主角帕特諾佩（Celeste Dalla Porta 飾）之間產生曖昧情愫，彼此欣賞卻努力維持距離，如同兩艘在夜空中擦肩的船，承載各自的愛與孤獨。

蓋瑞歐德曼（左）和瑟麗絲戴達拉波達在新片《拿坡里的美麗傳說》中，彼此欣賞卻努力維持著愛情的界線。（海鵬提供）蓋瑞歐德曼（左）和瑟麗絲戴達拉波達在新片《拿坡里的美麗傳說》中，彼此欣賞卻努力維持著愛情的界線。（海鵬提供）

歐德曼坦言，接演的最大誘因竟是能順道到義大利阿瑪菲海岸度假。拍攝期間，他走訪拿坡里、薩雷諾、濱海維耶特里、切塔拉等沿海城鎮，形容當地「宛如置身天堂」，並盛讚與索倫提諾合作是「無法抗拒的經驗」。

該片被國際媒體形容為「繼《絕美之城》後，索倫提諾再現極致華麗」的作品，並橫掃義大利奧斯卡共15項提名。《拿坡里的美麗傳說》本週五（24日）在台上映。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中