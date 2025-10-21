自由電子報
娛樂 最新消息

紀念鄧麗君逝世30週年 鄭朝方宣布要辦演唱會

新竹縣竹北市長鄭朝方今天穿上他的高中制服，宣布11月8日將舉辦潘越雲、辛曉琪以及萬芳3歌后的演唱會，向殞落的華語歌壇巨星鄧麗君致敬。（記者黃美珠攝）新竹縣竹北市長鄭朝方今天穿上他的高中制服，宣布11月8日將舉辦潘越雲、辛曉琪以及萬芳3歌后的演唱會，向殞落的華語歌壇巨星鄧麗君致敬。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣竹北市長鄭朝方出身音樂人，為了紀念華語歌壇巨星鄧麗君殞落滿30週年，他今天宣布邀請到國內7、80年代美聲3天后~潘越雲、辛曉琪以及萬芳，將在11月8日週六晚在竹北市新崙公園舉辦「城中城 歌中歌 盛事美聲三天后 竹北演唱會」，邀請所有民眾，隨著她們的歌聲一起穿越回到當年的純真年代，把竹北市變成全台灣最大的1個KTV城。

新竹縣竹北市長鄭朝方今天宣布邀請到潘越雲、辛曉琪、萬芳3名台灣5到7年級生熟悉的歌后，到竹北舉辦聯合演唱會。（記者黃美珠攝）新竹縣竹北市長鄭朝方今天宣布邀請到潘越雲、辛曉琪、萬芳3名台灣5到7年級生熟悉的歌后，到竹北舉辦聯合演唱會。（記者黃美珠攝）

配合今天的造勢宣傳，鄭朝方特別穿上他的高中制服，現場並擺放許多懷舊零嘴，希望平添市民朋友更多的期待。

新竹縣竹北市長鄭朝方（中）搭配宣布經典名曲演唱會將登場的消息，他也現場同步開箱台灣5年級到7年級生在學時代的懷舊零嘴。（記者黃美珠攝）新竹縣竹北市長鄭朝方（中）搭配宣布經典名曲演唱會將登場的消息，他也現場同步開箱台灣5年級到7年級生在學時代的懷舊零嘴。（記者黃美珠攝）

鄭朝方說，竹北是個年輕、新興的城市，65歲以上的長者僅1.9萬，在全市總人口數中只有9.2%，在台灣本島是長輩人口占比最低的城市。他特別舉辦這個演唱會，邀請長輩們上座欣賞，讓大家了解市公所不是只會辦親子活動而已，也關心長者。他說，鄧麗君殞落今年恰滿30年，他用這個演唱會向她致敬，除邀請潘越雲、辛曉琪、萬芳3人演唱自身的經典曲目，也請她們要全新演譯鄧麗君的代表作；開場也請有「小鄧麗君」之稱的張玉霞，用一連串組曲引燃大家對鄧麗君的懷念。

新竹縣竹北市公所發布「城中城 歌中歌 盛事美聲三天后 竹北演唱會」的喜訊，現場也應景擺出許多懷舊零嘴，引發各界更多的期待。（記者黃美珠攝）新竹縣竹北市公所發布「城中城 歌中歌 盛事美聲三天后 竹北演唱會」的喜訊，現場也應景擺出許多懷舊零嘴，引發各界更多的期待。（記者黃美珠攝）

新竹縣竹北市公所發布「城中城 歌中歌 盛事美聲三天后 竹北演唱會」的喜訊，現場也應景擺出許多懷舊零嘴，引發各界更多的期待。（記者黃美珠攝）

新竹縣竹北市公所發布「城中城 歌中歌 盛事美聲三天后 竹北演唱會」的喜訊，現場也應景擺出許多懷舊零嘴，引發各界更多的期待。（記者黃美珠攝）新竹縣竹北市公所發布「城中城 歌中歌 盛事美聲三天后 竹北演唱會」的喜訊，現場也應景擺出許多懷舊零嘴，引發各界更多的期待。（記者黃美珠攝）

他期待到場聆聽的民眾，隨著前述4名歌手的歌聲穿越時空，唱出自己的經典主題曲，畢竟萬芳的「新不了情」曾是台灣KTV長達10幾年霸榜的熱點單曲，辛曉琪的「領悟」也是大家耳熟能詳的經典外，潘越雲的「情字這條路」、「天天天藍」相信更能讓聽者大家一起笑著唱、一起哭著唱，使竹北當晚成為全國最大的KTV城。

