娛樂 最新消息

修杰楷涉「閃兵」遭拘提 新北民政局：由司法釐清

〔記者賴筱桐／新北報導〕42歲男藝人修杰楷涉嫌造假兵役體位報告遭拘提，他2016年曾在新北市政府民政局服替代役，因為太太賈靜雯懷孕，加上家中有12歲以下子女，僅短短5個月就提前退伍。民政局今天表示，初步了解修杰楷的拘提原因，與當時服家庭因素替代役及申請提前退役無關，相關細節交由司法檢調系統偵辦、釐清。

修杰楷涉嫌造假兵役體位報告遭拘提。圖為修杰楷日前出席馬拉松宣傳活動。（取自修杰楷臉書）修杰楷涉嫌造假兵役體位報告遭拘提。圖為修杰楷日前出席馬拉松宣傳活動。（取自修杰楷臉書）

修杰楷服役期間成為新北市府重要活動宣傳大使，包括代言國際少年運動會、擔任反毒代言人、為身障街頭藝人紀錄片「夢想中繼站」擔任旁白，並加入役男「旺年天團」，共參加15場次老人共餐活動，至各區巡迴表演服務長者，也拍攝許多政令宣傳影片，幫市府節省不少行銷費用。

據了解，修杰楷原本兵役體檢應為「常備役」體位，涉嫌委託不法集團操作，希望變成「免役」，後來不慎失誤，最後獲得「替代役」資格。

涉嫌「閃兵」的藝人修杰楷曾在新北市政府民政局服替代役。圖為新北市政府大樓。（記者賴筱桐攝）涉嫌「閃兵」的藝人修杰楷曾在新北市政府民政局服替代役。圖為新北市政府大樓。（記者賴筱桐攝）

民政局指出，經查修杰楷2016年5月12日入伍，11月29日退役。其中2016年6月到新北市政府民政局服家庭因素替代役，後來因為符合「替代役役男提前退役辦法」第2條規定，「役男育有未滿12歲之子女1名且配偶懷孕6個月以上」，申請提前退役，報經內政部核准退伍。

