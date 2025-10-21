堅決不撕小費玉清標籤 林俊逸不忍全說了

〔記者陽昕翰／台北報導〕出道35週年的林俊逸明年1月24日在華山Legacy舉辦「林俊逸2026逸行者演唱會」。主視覺中他首度漂成白金髮色，襯托黝黑膚色，苦練多時的二頭肌也首度亮相，眼神凝視手中光芒，展現穿越時空的視覺意象。

林俊逸宣布舉辦「逸行者」演唱會。（媒體棧提供）

演唱會主題「逸行者」由他親自發想，象徵人生旅程。他說：「旅行了47年，經歷高山低谷，這次想把過去、現在與未來的自己，用音樂呈現給大家。」

請繼續往下閱讀...

林俊逸首次自己擔任演唱會導演，表示過去多與不同導演合作，「他們看到的是某一面的我，這次想完整呈現真實的自己。」他感謝公司給予空間，實現多年心願，「不再只是乖乖牌。」

林俊逸擅長模仿費玉清。（媒體棧提供）

被稱為「小費玉清」多年，林俊逸認為這是肯定而非束縛，「貼標籤是被認識的過程，我希望把這塊招牌擦得更亮，對得起這個稱號。」他也希望觀眾能看見更多面向的自己。

他透露曲目將帶來「熟悉又陌生」的感覺，經典歌曲將融入搖滾、爵士與電音元素，帶來不同風格。他笑說：「會讓大家看到可愛又有點壞壞的我，但尺度拿捏得當，希望觀眾帶著感動和驚喜回家。」

