自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

堅決不撕小費玉清標籤 林俊逸不忍全說了

〔記者陽昕翰／台北報導〕出道35週年的林俊逸明年1月24日在華山Legacy舉辦「林俊逸2026逸行者演唱會」。主視覺中他首度漂成白金髮色，襯托黝黑膚色，苦練多時的二頭肌也首度亮相，眼神凝視手中光芒，展現穿越時空的視覺意象。

林俊逸宣布舉辦「逸行者」演唱會。（媒體棧提供）林俊逸宣布舉辦「逸行者」演唱會。（媒體棧提供）

演唱會主題「逸行者」由他親自發想，象徵人生旅程。他說：「旅行了47年，經歷高山低谷，這次想把過去、現在與未來的自己，用音樂呈現給大家。」

林俊逸首次自己擔任演唱會導演，表示過去多與不同導演合作，「他們看到的是某一面的我，這次想完整呈現真實的自己。」他感謝公司給予空間，實現多年心願，「不再只是乖乖牌。」

林俊逸擅長模仿費玉清。（媒體棧提供）林俊逸擅長模仿費玉清。（媒體棧提供）

被稱為「小費玉清」多年，林俊逸認為這是肯定而非束縛，「貼標籤是被認識的過程，我希望把這塊招牌擦得更亮，對得起這個稱號。」他也希望觀眾能看見更多面向的自己。

他透露曲目將帶來「熟悉又陌生」的感覺，經典歌曲將融入搖滾、爵士與電音元素，帶來不同風格。他笑說：「會讓大家看到可愛又有點壞壞的我，但尺度拿捏得當，希望觀眾帶著感動和驚喜回家。」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中