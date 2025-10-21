鄭人碩不只當兵還是「站總統府的憲兵」 小薰甜讚「穿憲兵衣服滿帥的」

「小薰」黃瀞怡今出席「金馬X司法影展」開幕記者會。（金馬執委會提供）

〔記者許世穎／台北報導〕2025金馬影展今（21）日舉辦「金馬X司法影展」開幕記者會，邀請司法院代理院長謝銘洋和《丟包阿公到我家》的監製董成瑜、主演「小薰」黃瀞怡，以及《我的爸爸是死刑犯》導演李家驊蒞臨現場。今天一早藝人閃兵案持續發動第三波行動，小薰除透露男友鄭人碩已服兵役，更是站總統府的憲兵，甜誇「他穿憲兵的衣服滿帥的！」

「小薰」黃瀞怡（中）在《丟包阿公到我家》的演出被點名是入圍遺珠。（金馬執委會提供）

《丟包阿公到我家》是今年金馬獎入圍遺珠，入圍名單公布當天包括菲律賓女主角Angel Aquino、小薰都被提及。監製董成瑜透露Angel Aquino在菲律賓的紅的程度堪比「林志玲等級」，此次在片中詮釋得非常好，並透露她知道自己是遺珠後「有點遺憾」，不過本月她將和導演唐福睿隨片前進東京影展，電影目前準備剪輯一個較短的版本，預計明年3月上映。

小薰則說公布入圍當天在忙，「但有被討論到已經是很好的事了，有被提及，可能之後作品更有機會」，她今年連續參與了金穗獎、桃園電影節，現在又來到金馬獎的司法影展，對此直呼充實。

鄭人碩。（記者潘少棠攝）

提及今天再度延燒的「閃兵」話題，小薰被問到男友鄭人碩是否當過兵，直說「他是憲兵，而且穿憲兵的衣服滿帥的！」她透露會知道是因為看過鄭人碩的憲兵證，「他跟爸爸媽媽照片放一起，可能想給我看他那時的樣子，但沒有說遇到特別的事情」，想想更笑說「他在家都不會跟我講話，你們下次可以問他」。

至於今天閃兵藝人被拘提的還有棒棒堂小杰，小薰無奈表示自己不是棒棒堂男孩的媽媽，所以不會知道他們什麼時候當兵、什麼時候不當。

「小薰」黃瀞怡今出席「金馬X司法影展」開幕記者會。（金馬執委會提供）

「金馬X司法影展」今年精挑六部精彩強片，包括唐福睿導演的《丟包阿公到我家》、紀錄片導演李家驊的《我的爸爸是死刑犯》，以及四部國際影壇佳片《最後的棋局》（The Final Piece）、《記憶風暴》（Father）、《我15歲，你在乎嗎？》（No Dogs Allowed）、《急診室的難題》（Adam's Sake），所有影片皆為台灣首映。

「金馬X司法影展」六部作品將在金馬影展「罪與罰」單元放映，邀請觀眾一起用深入淺出的方式，關注移工勞權、老人長照、死刑和兒少權益。此外，11月29日至30日也將於台中、高雄展開巡迴放映，並在映後舉辦深度座談。更多影展的介紹與購票方式請見金馬影展官網，台中、高雄巡迴放映相關資訊，可至「司法影展」官網或臉書粉絲專頁查詢。

