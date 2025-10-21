自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

鄭人碩不只當兵還是「站總統府的憲兵」 小薰甜讚「穿憲兵衣服滿帥的」

「小薰」黃瀞怡今出席「金馬X司法影展」開幕記者會。（金馬執委會提供）「小薰」黃瀞怡今出席「金馬X司法影展」開幕記者會。（金馬執委會提供）

〔記者許世穎／台北報導〕2025金馬影展今（21）日舉辦「金馬X司法影展」開幕記者會，邀請司法院代理院長謝銘洋和《丟包阿公到我家》的監製董成瑜、主演「小薰」黃瀞怡，以及《我的爸爸是死刑犯》導演李家驊蒞臨現場。今天一早藝人閃兵案持續發動第三波行動，小薰除透露男友鄭人碩已服兵役，更是站總統府的憲兵，甜誇「他穿憲兵的衣服滿帥的！」

「小薰」黃瀞怡（中）在《丟包阿公到我家》的演出被點名是入圍遺珠。（金馬執委會提供）「小薰」黃瀞怡（中）在《丟包阿公到我家》的演出被點名是入圍遺珠。（金馬執委會提供）

《丟包阿公到我家》是今年金馬獎入圍遺珠，入圍名單公布當天包括菲律賓女主角Angel Aquino、小薰都被提及。監製董成瑜透露Angel Aquino在菲律賓的紅的程度堪比「林志玲等級」，此次在片中詮釋得非常好，並透露她知道自己是遺珠後「有點遺憾」，不過本月她將和導演唐福睿隨片前進東京影展，電影目前準備剪輯一個較短的版本，預計明年3月上映。

小薰則說公布入圍當天在忙，「但有被討論到已經是很好的事了，有被提及，可能之後作品更有機會」，她今年連續參與了金穗獎、桃園電影節，現在又來到金馬獎的司法影展，對此直呼充實。

鄭人碩。（記者潘少棠攝）鄭人碩。（記者潘少棠攝）

提及今天再度延燒的「閃兵」話題，小薰被問到男友鄭人碩是否當過兵，直說「他是憲兵，而且穿憲兵的衣服滿帥的！」她透露會知道是因為看過鄭人碩的憲兵證，「他跟爸爸媽媽照片放一起，可能想給我看他那時的樣子，但沒有說遇到特別的事情」，想想更笑說「他在家都不會跟我講話，你們下次可以問他」。

至於今天閃兵藝人被拘提的還有棒棒堂小杰，小薰無奈表示自己不是棒棒堂男孩的媽媽，所以不會知道他們什麼時候當兵、什麼時候不當。

「小薰」黃瀞怡今出席「金馬X司法影展」開幕記者會。（金馬執委會提供）「小薰」黃瀞怡今出席「金馬X司法影展」開幕記者會。（金馬執委會提供）

「金馬X司法影展」今年精挑六部精彩強片，包括唐福睿導演的《丟包阿公到我家》、紀錄片導演李家驊的《我的爸爸是死刑犯》，以及四部國際影壇佳片《最後的棋局》（The Final Piece）、《記憶風暴》（Father）、《我15歲，你在乎嗎？》（No Dogs Allowed）、《急診室的難題》（Adam's Sake），所有影片皆為台灣首映。

「金馬X司法影展」六部作品將在金馬影展「罪與罰」單元放映，邀請觀眾一起用深入淺出的方式，關注移工勞權、老人長照、死刑和兒少權益。此外，11月29日至30日也將於台中、高雄展開巡迴放映，並在映後舉辦深度座談。更多影展的介紹與購票方式請見金馬影展官網，台中、高雄巡迴放映相關資訊，可至「司法影展」官網或臉書粉絲專頁查詢。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中