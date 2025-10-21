黃子佼拚免入獄！90度鞠躬道歉：我不懂法律，但我懂被害人的痛

〔記者楊國文／台北報導〕藝人黃子佼因收藏2259部兒少性影像片，一審認定受害人達35人，將他判刑8月徒刑，黃不服上訴，台北地檢署查出另有12名少女受害，共586部性影像片，將黃追加起訴併由高院審理，被害人多達47人，高等法院7度召開調解庭，黃子佼共和30位被害人達成和解並賠償，共數百萬元，高等法院今召開言詞辯論庭，黃子佼90度鞠躬致歉稱「我不懂法律，但我懂被害人的痛」，請求原諒，有被害人律師指當事人很生氣，黃直到昨天才連繫表示希望和解。全案定11月25日上午10時宣判。

黃子佼涉持有兒少影片案，高等法院今辯結，黃一早抵達高院，先以90度鞠躬隔空向被害人道歉。（記者楊國文攝）

據悉，此案所有47位被害人都是未成年，黃子佼庭前抵達高院時，先以90度鞠躬隔空向被害人道歉，欲展現其悔意，庭畢，黃又當庭向被害人律師深深一鞠躬，黃的律師稱「已和37位未成年被害人和解」。另據了解，一審的35位被害人中，尚有2人未和解。

不過，出庭的一位被害人律師抨擊黃毫無和解誠意，竟然昨晚才連繫要談和解，似乎只剩她們還未和解，「都是話術」，且黃提出的和解談件讓人無法接受，另外，目前還有多位被害人無法找到，主管機關衛福部有必要依據兒童及少年利與權益保障法第112第2項規定，以訴訟代理人對黃子佼提告，保障未成年被害人權益。

高院今傳喚觸犯兒少法的黃子佼召開辯論庭，定11月25日上午10時宣判。（記者楊國文攝）

黃子佼今天一早抵達高院即90度向被害人鞠躬，已經是他利用出庭機會第4度公開鞠躬道歉，庭畢，又向被害人律師鞠躬道歉，黃表示「我不懂法律，不知道所做所為觸法，但我懂被害人的痛」，請求原諒，但被害人律師轉達表示，被害人對黃的所做所為、事後態度「很生氣」。

法界指出，黃子佼若和所有被害人達成和解並賠償，可以被視為有悔意，很有可能獲得減刑，有希望被改判至6月（含）徒刑以下，因此有易科罰金而免入獄機會。如果仍有多位被害人不願和解，黃有可能被判刑6月徒刑以上，將有入獄服刑可能。

黃子佼自2014年2月起成為「創意私房」的高級會員，購買、下載兒童或少年性影像片，被北檢起訴。

北院認定，黃購買、持有達2259部兒少性影像片，被害兒童達35人之多，最小者僅10歲、最大者17歲，且黃無悔意，將他將他依違反兒童及少年性剝削防制條例判刑8月、不得易罰金。檢方和黃不服，均上訴高院。台北地檢署查出另有12名少女受害，共586部性影像片，將黃追加起訴併由高院審理，被害人多達47人。

