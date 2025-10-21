自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

黃子佼拚免入獄！90度鞠躬道歉：我不懂法律，但我懂被害人的痛

〔記者楊國文／台北報導〕藝人黃子佼因收藏2259部兒少性影像片，一審認定受害人達35人，將他判刑8月徒刑，黃不服上訴，台北地檢署查出另有12名少女受害，共586部性影像片，將黃追加起訴併由高院審理，被害人多達47人，高等法院7度召開調解庭，黃子佼共和30位被害人達成和解並賠償，共數百萬元，高等法院今召開言詞辯論庭，黃子佼90度鞠躬致歉稱「我不懂法律，但我懂被害人的痛」，請求原諒，有被害人律師指當事人很生氣，黃直到昨天才連繫表示希望和解。全案定11月25日上午10時宣判。

黃子佼涉持有兒少影片案，高等法院今辯結，黃一早抵達高院，先以90度鞠躬隔空向被害人道歉。（記者楊國文攝）黃子佼涉持有兒少影片案，高等法院今辯結，黃一早抵達高院，先以90度鞠躬隔空向被害人道歉。（記者楊國文攝）

據悉，此案所有47位被害人都是未成年，黃子佼庭前抵達高院時，先以90度鞠躬隔空向被害人道歉，欲展現其悔意，庭畢，黃又當庭向被害人律師深深一鞠躬，黃的律師稱「已和37位未成年被害人和解」。另據了解，一審的35位被害人中，尚有2人未和解。

不過，出庭的一位被害人律師抨擊黃毫無和解誠意，竟然昨晚才連繫要談和解，似乎只剩她們還未和解，「都是話術」，且黃提出的和解談件讓人無法接受，另外，目前還有多位被害人無法找到，主管機關衛福部有必要依據兒童及少年利與權益保障法第112第2項規定，以訴訟代理人對黃子佼提告，保障未成年被害人權益。

高院今傳喚觸犯兒少法的黃子佼召開辯論庭，定11月25日上午10時宣判。（記者楊國文攝）高院今傳喚觸犯兒少法的黃子佼召開辯論庭，定11月25日上午10時宣判。（記者楊國文攝）

黃子佼今天一早抵達高院即90度向被害人鞠躬，已經是他利用出庭機會第4度公開鞠躬道歉，庭畢，又向被害人律師鞠躬道歉，黃表示「我不懂法律，不知道所做所為觸法，但我懂被害人的痛」，請求原諒，但被害人律師轉達表示，被害人對黃的所做所為、事後態度「很生氣」。

法界指出，黃子佼若和所有被害人達成和解並賠償，可以被視為有悔意，很有可能獲得減刑，有希望被改判至6月（含）徒刑以下，因此有易科罰金而免入獄機會。如果仍有多位被害人不願和解，黃有可能被判刑6月徒刑以上，將有入獄服刑可能。

黃子佼自2014年2月起成為「創意私房」的高級會員，購買、下載兒童或少年性影像片，被北檢起訴。

北院認定，黃購買、持有達2259部兒少性影像片，被害兒童達35人之多，最小者僅10歲、最大者17歲，且黃無悔意，將他將他依違反兒童及少年性剝削防制條例判刑8月、不得易罰金。檢方和黃不服，均上訴高院。台北地檢署查出另有12名少女受害，共586部性影像片，將黃追加起訴併由高院審理，被害人多達47人。

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中