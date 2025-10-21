3波閃兵藝人全是裝高血壓 檢警從集團首腦手機持續挖出未爆彈

檢警今拘提閃兵藝人陳柏霖。（記者陸運鋒攝）

〔記者陸運鋒／新北報導〕檢警今已拘提閃兵藝人陳柏霖、修杰楷、棒棒堂小杰、Energy書偉等8人，將依妨害兵役治罪條例、偽造文書罪嫌送辦，而此波閃兵藝人與前2波手法如出一轍，均由閃兵集團首腦陳志明教導役男以憋氣影響血壓檢測，獲得將24小時血壓機返家檢測後，再由陳嫌等槍手代為量測，以取得重度高血壓不實診斷證明書，以此手法逃避兵役。

檢警今拘提閃兵藝人修杰楷。（記者陸運鋒攝）

據了解，案件起源於檢警去年5月偵辦一起詐騙案件時，意外從查扣的手機裡，發現詐團成員委託陳嫌協助免當兵，而陳因另涉其他案件遭通緝，今年1月被捕後隨即發監執行迄今，檢警再從陳嫌的手機，先追查出男星王大陸，並且挖出多件案外案。

檢警今拘提閃兵藝人Energy書偉。（記者陸運鋒攝）

檢警今拘提閃兵藝人棒棒堂小杰。（記者陸運鋒攝）

檢方持續將陳嫌的手機數位鑑識，陸續還原出他的對話紀錄，歷經2個多月後，並且逐一交叉比對，再查出陳零九、威廉、大根等人也都造假重度高血壓閃避兵役，過了5個多月後，再追出此次拘提對象陳柏霖、修杰楷、坤達、書偉、棒棒堂小杰等人，因此不排除後續有更多藝人涉案，猶如未爆彈。

