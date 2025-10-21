修杰楷Energy閃兵遭罵翻 對比2大男神毅然當兵超諷刺

〔娛樂頻道／綜合報導〕演藝圈「閃兵風暴」再度引爆，近來男團Energy人氣回溫，團員書偉、坤達卻爆出「閃兵」爭議，還有陳柏霖、修杰楷以及棒棒堂成員「小杰」等人在內，慘被網友罵翻。相較之下，選在事業巔峰期服役的林志穎與許光漢，反被讚是「真正有擔當的藝人」。

「小旋風」林志穎早在20歲當紅之際就選擇入伍（記者胡舜翔攝）

「小旋風」林志穎早在20歲當紅之際就選擇入伍，1994年11月16日報到服役，當時兵役長達兩年。他加入藝工隊後坦言，初期在部隊表演時「被噓爆」，一度感到難過，但他隨即改變態度，「第一首歌唱完我就下台和大家擊掌、握手，第二首開始，大家就幫我打拍子，不再有噓聲」，這段軍中經歷也成為他難忘的人生課題。

許光漢以替代役身分入伍（記者王文麟攝）

而以《想見你》紅遍亞洲的男神許光漢，2024年8月20日以替代役身分入伍，今年結束於內政部役政司暨南投中興新村公益大使團的替代役服務後，全面回歸演藝工作。

去年8月許光漢入伍服役，儘管正值人氣高峰，仍選擇履行義務，他不僅與同袍相處融洽，還多次擔任公益活動表演壓軸，每次影片曝光都引發網友熱議。許光漢退伍時受訪透露，軍旅一年收穫滿滿，「這段時間學到很多，也感受到同袍情誼」，並感謝署內長官及附近居民的照顧，「常常幫我加菜，真的很溫暖。」

