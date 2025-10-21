自由電子報
娛樂 音樂

王心凌合作大咖女星！美聲唱進三大國際影展

〔記者張釔泠／台北報導〕國際影后舒淇首度執導的電影《女孩》，獲威尼斯、多倫多與釜山三大國際影展最高榮譽肯定，並在釜山影展榮獲「最佳導演獎」。該片主題曲《如果不是我的》由「甜蜜天后」王心凌深情演唱，歌曲以細膩的旋律與節制的情感，詮釋電影中關於愛與成長的主題。

王心凌演唱電影《女孩》主題曲《如果不是我的》。（天晴娛樂提供）王心凌演唱電影《女孩》主題曲《如果不是我的》。（天晴娛樂提供）

當舒淇站上第82屆威尼斯影展世界首映舞台，現場觀眾起立鼓掌長達15分鐘，背景音樂隨之響起—王心凌的《如果不是我的》在廳內悠揚流淌，讓全場觀眾再次陷入感動氛圍。影片播畢後，這段片段迅速於網路引起熱烈討論。

正在全球展開「SUGAR HIGH 2.0」世界巡迴演唱會的王心凌，這次受邀演唱舒淇首度自編自導的電影主題曲，讓影迷與歌迷都直呼驚喜。《女孩》以1980年代末至1990年代末的台灣為背景，從一名女孩的成長視角回望家庭的裂痕與縫合，描繪女性在壓抑年代中追尋自由的過程。劇情由邱澤詮釋一位在生活重壓下掙扎的父親；9m88飾演被現實困住卻努力撐起家庭的母親。

王心凌演唱電影《女孩》主題曲《如果不是我的》。（天晴娛樂提供）王心凌演唱電影《女孩》主題曲《如果不是我的》。（天晴娛樂提供）

王心凌以《如果不是我的》唱出《女孩》裡「愛與成長」的餘韻。歌詞中「不屬於我的，都不必再強求，就去，找到了自我」呼應電影的核心命題——從依附、掙扎到學會告別。王心凌表示：「希望這部電影和這首歌，都能像一道柔光，照亮那些曾在黑暗裡尋找出口的女孩。」

王心凌演唱電影《女孩》主題曲《如果不是我的》。（天晴娛樂提供）王心凌演唱電影《女孩》主題曲《如果不是我的》。（天晴娛樂提供）

《女孩》將於10月31日全台搶先上映，主題曲《如果不是我的》已於10月21日全平台數位上架。「2026 vivo王心凌 SUGAR HIGH 2.0世界巡迴演唱會 台北站」也將於明年1/23、1/24在台北小巨蛋登場。

