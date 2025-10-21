自由電子報
娛樂 最新消息

杜強疑化名潛台 孫德榮親回「我心知肚明」曝自保細節

〔記者傅茗渝／台北報導〕37歲中國男星于朦朧離奇身亡，事件震驚兩岸娛樂圈，死因未明引發各種揣測。由於中國境內相關討論遭到嚴格封鎖，消息反而在海外社群擴散，更傳出他生前經紀人杜強疑似潛逃來台，引發軒然大波。對此，傳聞中被點名的十一音樂與寶格利時尚旅館皆出面否認。

于朦朧案謠言延燒，孫德榮親曝「換車出門」細節，回應外界關心。（翻攝自臉書）于朦朧案謠言延燒，孫德榮親曝「換車出門」細節，回應外界關心。（翻攝自臉書）

近期又有新傳聞稱，杜強疑似化名「杜以丞」透過管道潛逃來台，與台灣音樂團隊「十一音樂」合作，甚至被目擊出入萬華西門町「寶格利時尚旅館」，身高約180至190公分、光頭並戴帽子。網友不禁提醒于朦朧恩師孫德榮：「若此人來台，恐非單純逃亡，而是帶任務。」

于朦朧死因成謎，前經紀人杜強傳潛逃來台；孫德榮回應「我每天都發文讓大家安心」。（翻攝自臉書）于朦朧死因成謎，前經紀人杜強傳潛逃來台；孫德榮回應「我每天都發文讓大家安心」。（翻攝自臉書）

針對外界關切，十一音樂及寶格利時尚旅館向本報否認傳聞。于朦朧的恩師孫德榮也感謝外界關心，直言：「如果我怕，就不會幫于朦朧做法會，盡量出門小心，法會當天來回均使用不同車輛，我心知肚明交通事故最不容易閃躲，為了讓大家安心，我每天都發文，就算沒事我也告訴大家，謝謝！」

