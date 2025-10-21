自由電子報
娛樂 音樂

閃兵躲不了！Energy兵役狀況一次看 「他」和蔣萬安同為椎間盤突出

〔記者陳慧玲／台北報導〕藝人閃兵事件還沒落幕，今早又有多位男星被上銬拘提到案說明，其中人氣男團Energy共有兩位團員涉及閃兵，書偉已被拘提，深表懊悔，另一位團員坤達則因到海外工作，需等他返台後做出說明。

Energy爆出兩位團員涉及閃兵，對演出工作恐造成影響。（相信音樂提供）Energy爆出兩位團員涉及閃兵，對演出工作恐造成影響。（相信音樂提供）

事實上Energy團員的兵役狀況一直受到網友關注，尤其看到團員在台上高唱《星期五晚上》時熱跳「16蹲」，不少網友都好奇這樣的身體條件，為什麼有些團員不用當兵？綜合各種狀況，Energy的兵役狀況大致如下：

※阿弟：椎間盤突出，和台北市長蔣萬安有同樣困擾，入伍12天後被驗退。

※Toro：脊椎側彎，下部隊後被驗退，曾在慶功宴拿出當兵大頭照讓媒體驗證。

※牛奶：脊椎移位，出道前就獲免役。

※坤達：曾因「自發性氣胸」問題，緊急手術後免役，曾傳出拍攝偶像劇時，劇中半裸鏡頭有露出胸口氣胸的術後疤痕，需靠化妝遮掩。

※書偉：曾以地中海型貧血原因獲得免役，但今遭拘提後表示過去做出錯誤選擇，對此深感懊悔並誠懇檢討。

