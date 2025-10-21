自由電子報
娛樂 最新消息

（獨家）于朦朧離奇身亡！杜強遭指「潛台帶任務」十一音樂、旅館全否認

網傳于朦朧生前經紀人杜強前逃來台。（翻攝自微博）網傳于朦朧生前經紀人杜強前逃來台。（翻攝自微博）

〔記者傅茗渝／台北報導〕37歲中國男星于朦朧日前離奇身亡，網路上陸續出現各種揣測，傳聞牽涉多名演藝圈人士與權貴後代。由於相關討論在中國境內遭到嚴格封鎖，消息反而在海外社群迅速擴散，更傳出其生前經紀人杜強疑似潛逃來台，對此與其牽扯的十一音樂、寶格利時尚旅館都作出回應。

在眾多陰謀論中，于朦朧生前的經紀人杜強成為焦點人物。網傳他不僅與于朦朧的死脫不了關係，過去還與歌手喬任梁、音樂人秋風的離世被並列提及；更有爆料稱杜強其實是「權貴安插在藝人身邊的內部人」，負責監視藝人動向。這些說法均未獲官方證實，但持續引起輿論熱議。

近日，網路又出現新一波傳聞，指杜強疑似化名「杜以丞」，透過各種管道秘密潛逃來台，並與台灣的「十一音樂」合作，甚至被爆料者稱目擊他出入西門町的「寶格利時尚旅館」，外型約180-190公分公分、光頭、戴帽子。還有匿名網友聲稱，有人特別提醒于朦朧的恩師孫德榮「若此人來台，恐非單純逃亡，而是帶任務」。

網傳杜強現身西門町旅館，對此旅館方否認傳聞。（翻攝自臉書）網傳杜強現身西門町旅館，對此旅館方否認傳聞。（翻攝自臉書）

不過，也有不少網友質疑該消息可信度，指出中國公民來台需經嚴格簽證程序，「若真來台應有入境記錄，不可能悄然無蹤」。同時還有另一說，杜強過去曾出現在上海的西點軍事夏令營，因此被猜測可能具軍事背景。

針對外界傳聞，《自由時報》記者向「十一音樂」查證，經紀人回應「十一音樂」從未和杜強有過合作關係，否認相關傳聞。問及旗下藝人Matzka過去曾參加由優酷、燦星製作和騰訊音樂聯合出品的節目《這！就是原創》，在中國期間是否和杜強有過接觸，對此，經紀人再次強調經紀事務由他處理，跟杜強素未謀面；網傳杜強入住的「寶格利時尚旅館」也回應：「沒有這個人。」而網友已湧入飯店google頁面留負評，對此飯店表示沒關係，匆匆以忙工作為由，結束對話。

